Sax 62 Jahre Vorstandsarbeit geleistet: Gleich drei Mitglieder erhalten Ehrung an der Hauptversammlung von Gastro Heidiland Drei langjährige Vorstandsmitglieder wurden an der Hauptversammlung von Gastro Heidiland zu Ehrenmitgliedern ernannt. Corinne Hanselmann 30.03.2022, 05.00 Uhr

Präsident Urs Kremmel (rechts) ernannte Thomas Gassner und Eliane Leu zu Ehrenmitgliedern. Bild: Corinne Hanselmann

«Die Coronamassnahmen, die uns auferzwungen wurden, haben uns in unserer Tätigkeit als Gastgeber in jeder Hinsicht stark strapaziert», sagte Urs Kremmel, Präsident des Regionalverbandes Hotellerie und Restauration, Gastro Heidiland, am Montag an der Hauptversammlung. Wie wirksam die Unterstützung von Bund und Kanton war, das werde die Zukunft zeigen. «Der Kantonalverband und Gastro Suisse haben einen enormen Einsatz geleistet und grösstenteils hervorragende Arbeit gemacht», betonte er.