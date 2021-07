Liechtenstein Satelliten befahlen ihm, zu töten: 55-Jähriger mit paranoider Schizophrenie stand nach Schüssen auf Bus vor Gericht Der Busschütze von Gamprin wird in eine Anstalt eingewiesen. Er leidet seit über 20 Jahren an einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie. Julia Kaufmann 14.07.2021, 17.09 Uhr

Drei Stahlkugeln trafen den Linienbus. Bild: Landespolizei

Am 21. Januar 2021 gab ein 55-jähriger Pole in Gamprin drei Schüsse auf einen Linienbus ab. Der Chauffeur, der sich zu dem Zeitpunkt allein im Linienbus befand, kam unverletzt mit dem Schrecken davon. Nur kurz zuvor hatte der Mann mit seiner Gasdruckpistole bereits auf ein Auto geschossen, sein Ziel allerdings verfehlt. Bei einem weiteren vorbeifahrenden Auto nahm der Schütze zwar den Kopf des Fahrers ins Visier, feuerte seine Waffe letztlich aber nicht ab.

Der 55-Jährige konnte innert Kürze von der Landespolizei widerstandslos verhaftet werden. Seither wurde er in einem österreichischen Krankenhaus behandelt. Denn, wie die Krankenakte, ein Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen und die Beurteilung mindestens weiterer fünf Fachärzte bestätigen, leidet er seit über 20 Jahren an einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie. Der psychisch Kranke befand sich in Polen und Deutschland in ständiger, teilweise stationärer Behandlung – bis er nach dem letzten Klinikaufenthalt seine Medikation eigenmächtig absetzte. Aus Angst, vergiftet zu werden. Der psychiatrische Sachverständige erklärte vor Gericht:

«In den vergangenen zwei Jahren war er völlig unbehandelt und mit seinen imperativen Halluzinationen sich selbst überlassen»

Der 55-Jährige wurde wegen des Verbrechens des versuchten Mordes und den Vergehen der gefährlichen Drohung sowie der schweren Sachbeschädigung angeklagt.

«Es war nie meine Absicht, jemanden zu töten»

Zum Zeitpunkt der Schussabgabe in Gamprin befand sich der Betroffene in einer akuten Wahnphase und Psychose. Nur wenige Tage zuvor war er aus Angst, vom KGB verfolgt zu werden, aus Polen über Österreich, Deutschland und die Schweiz zufällig nach Liechtenstein geflüchtet. Der Mann hörte Stimmen, stand Todesängste aus und gab später bei der polizeilichen Befragung an, von Satelliten und deren elektromagnetischen Wellen die Anweisung zum Töten von Menschen erhalten zu haben. Der psychiatrische Sachverständige beschrieb den Zustand des Mannes wie einen nie enden wollenden Albtraum.

Dem Angeklagten geht es mittlerweile besser. Er erklärte:

«Ich höre keine Stimmen mehr.»

Die Behandlung der vergangenen Monate hat Wirkung gezeigt – bestätigte auch der psychiatrische Sachverständige: «Heute erleben wir den gesunden Anteil des Mannes. Im Januar begegnete ich dem kranken. So etwas habe ich in meiner langjährigen Laufbahn noch nie erlebt.»

Wie der Betroffene erklärte, habe er die beiden Gasdruckpistolen zum Selbstschutz gekauft. Jemanden damit zu töten, sei nicht seine Absicht gewesen. Entgegen den Aussagen der beiden Autofahrer und des Buschauffeurs, dass der Schütze mit der Waffe direkt auf ihre Gesichter gezielt hätte, erklärte dieser, jeweils mit den Schüssen abgewartet zu haben, bis die Personen aus der Gefahrenzone gewesen seien.

Weil er künftig wieder ein normales Leben auch ausserhalb einer Klinik führen wolle und bekräftigte, seine Medikamente nie mehr abzusetzen, erklärte sich der Betroffene mit der Einweisung in eine Anstalt einverstanden. Auch der Senat kam zum Schluss, dass sämtliche Voraussetzungen dafür gegeben seien. So unter anderem die hochgradige Gefährlichkeit des Mannes und die negative Zukunftsprognose, die ihm der psychiatrische Sachverständige ausstellte. Jährlich soll nun beurteilt werden, ob und wann der Betroffene aus der Anstalt entlassen werden kann.

Statt Mordversuch schwere Sachbeschädigung

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Betroffenen in ihrer Anklageschrift des versuchten Mordes. Ein forensischer Gutachter der Kantonspolizei St.Gallen gab Aufschluss über die Tatwaffe. «Das Geschoss ist fähig, die menschliche Haut zu durchdringen», bestätigte er. Doch bei mehrmaligen Versuchen mit einer ähnlichen Waffe sei eine vier Millimeter dicke Scheibe nicht zerborsten. «Um einen Kopftreffer erzielen zu könnten, hätte das Fenster der Fahrerseite offen stehen müssen», erklärte dieser.

Der Senat kam aufgrund dessen zum Entschluss, vom Anklagepunkt des versuchten Mordes abzusehen. Stattdessen hatte der Betroffene teils vollendete, teils versuchte schwere Sachbeschädigung begangen, da der Versuch gegeben war, zumindest die Fahrzeuge zu beschädigen. Der Schaden der zerborstenen Busscheiben beträgt 8000 Franken.