Ein Jubiläum des Patientenbeirats: Das hundertste Mal

Sarganserland-Werdenberg Ein Jubiläum des Patientenbeirats: Bereits das hundertste Mal werden Meinung abgeholt und Bedürfnisse erfüllt Der Patientenbeirat von Pizolcare hat kürzlich seine 100. Beiratssitzung durchgeführt. Die Organisation erstreckt sich über die Region Sarganserland-Werdenberg und wurde im Januar 2000 gegründet. Guido Städler 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die ersten Tagungsgäste im Spital: Der regionale Patientenbeirat von Pizolcare. Bild: Guido Städler

Der Tagungsort am Spital Walenstadt wurde sehr bewusst und mit Blick auf dessen kürzlich erfolgte Übernahme durch das Kantonsspital Graubünden gewählt. Der Zeitpunkt des gegenseitigen Kennenlernens und des Aufbaus der Zusammenarbeit schien für beide Seiten günstig. Beide sehen sich denn auch als wirkungsvolle Partner zugunsten der Patientinnen und Patienten, wie Urs Keller, CEO von Pizolcare, betonte.

Zurzeit wirken elf Mitglieder aus dem Sarganserland und dem Werdenberg im Beirat mit. Die beratende Funktion des Beirates ist ihr Schwerpunkt. Damit hat die Pizolcare sogar ein schweizweites Pilotprojekt initiiert. Der Beirat informiert sich über aktuelle Entwicklungen, berät über gesundheitspolitische Konsequenzen oder bringt auch Verbesserungsvorschläge bei Patientendokumenten ein. Mit bevölkerungsnahen Themen geht er auch an die Öffentlichkeit, beispielsweise in Form von Foren und Gesundheitstagen an Messen wie der Wiga in Buchs oder der Siga in Mels.

Ein Sennwalder zeigte die Vorteile auf

Laut Beiratsmitglied Mario Evangelista aus Sennwald sei es für die Pizolcare ein Vorteil, losgelöst von der direkten Arzt-Patient-Situation über interessante Patientenfragen aus dem Alltag und der Leistungsentwicklung zu diskutieren. Daraus entstünden sowohl positive wie negative Stellungnahmen, die letztlich für alle Parteien nutzbringend seien.

Der Beirat besteht aus verschiedenen Personen, die das Gesundheitswesen mitgestalten möchten. Er ermöglicht den Pizolcare-Ärztinnen und -Ärzten, die Meinung und Wünsche ihrer Patienten beim Leistungsangebot zu berücksichtigen, auf der anderen Seite aber beispielsweise auch die Bedürfnisse der Versicherten bei der Festlegung von Behandlungsrichtlinien aus erster Hand zu kennen.

Bei den Schweizer Statistiken in Bezug auf Qualitätsnachweis und Kostenoptimierung, so Urs Keller, befinde sich die Pizolcare seit Jahren positiv auf den vordersten Rängen, hiess es an der Veranstaltung in Walenstadt weiter.