Musikschule Sarganserland begeht ihr 50-Jahr-Jubiläum

Zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Musikschule werden verschiedene Anlässe geplant. So wird am 19. Juni das erste Jubiläumskonzert im Verrucano Mels organisiert. Hier zeigt die Musikschule Sarganserland ihr Repertoire an Ausbildungsstationen von der musikalischen Grundschule bis zur Talentschule auf. Ein zweites grosses Jubiläumskonzert wird am 24. September stattfinden, dies zusammen mit der Jugendmusik Mels und der Jugendmusik Sargans.