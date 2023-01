Sargans Zusammenprall zwischen Velo und Auto: Der Velofahrer musste ins Spital Kurz nach 9 Uhr ist es heute Morgen auf der Neuen Wangserstrasse in Sargans zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und Velo gekommen. Ein 54-jähriger Velofahrer wurde dabei unbestimmt verletzt. 13.01.2023, 20.51 Uhr

Der Fahrradfahrer musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gefahren werden. Bild: Kapo SG

Eine 55-jährige Frau fuhr am Freitag, kurz nach 9 Uhr, von der Autobahnausfahrt in Richtung Verzweigung Neue Wangserstrasse. Dort bog sie anschliessend links in die Neue Wangserstrasse in Richtung Sargans Zentrum ein. Zur gleichen Zeit fuhr der 54-Jährige Velofahrer auf der Neuen Wangserstrasse in Richtung Mels.