Sargans: Brand auf Balkon verursacht 10'000 Franken Sachschaden

Sargans Wegen falsch entsorgter Zigarette? Brand auf Balkon verursacht über 10'000 Franken Sachschaden In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von über 10’000 Franken. 14.12.2022, 11.50 Uhr

Das Feuer brach in einem Haus an der Gonzenstrasse in Sargans aus. Bild: Kapo SG

Die Kantonale Notrufzentrale erhielt mehrere Meldungen über einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Sargans. Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, soll das Feuer in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 01.10 Uhr ausgebrochen sein.