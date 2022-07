Sargans Kurzfristige Abmeldungen sind für Sportwoche-Organisatoren ein Ärgernis Ferien statt Sportwoche – dennoch werden über 1300 Kinder vom 8. bis 12. August fleissig Sport treiben. 19.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Ärgernis: In zwei von drei bereits ausgebuchten Bouldern-Kursen in Buchs kam es zu Abmeldungen. Bild: Robert Kucera

Das Team der Sarganserländer Sportwoche ist bereit für die 39. Durchführung. Nach etwas komplizierteren Vorbereitungssituationen vor allem im Leiterbereich läuft nun alles nach Plan. Organisationsleiterin Bigna Gruber hält fest:

«Es war in diesem Jahr teilweise wieder schwierig, Leiterinnen und Leiter für einzelne Kurse zu finden. Doch am Schluss haben wir das gemeinsam wieder lösen könne.»

Neben den täglichen Herausforderungen rund um die ganze Organisation ist das Team mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Mit etwa 1320 Teilnehmenden aus den Regionen Sarganserland, Werdenberg, FL und Bündner Herrschaft kommen doch wieder einige Kinder und Jugendliche in den Genuss des Erlebnisses Sportwoche.

Es bleibt keine Zeit, freie Plätze erneut zu vergeben

Doch es ist nicht alles eitel Sonnenschein, wie Gruber festhält: «Ich musste in diesem Jahr wieder vermehrt kurzfristige Abmeldungen in Kauf nehmen. Das ist ärgerlich, zumal andere diesen Platz gerne genutzt hätten. Zum Schutz aller werde ich 2023 weitere Massnahmen umsetzen, vor allem was nicht gesundheitliche Abmeldungen betrifft.»

Im Werdenberg sind vier Kurse betroffen, die vor einigen Wochen noch als ausgebucht gemeldet wurden und nun noch einen oder zwei freie Plätze hätten.

Fakt ist, dass sich der Trend seit den gelockerten Reisebestimmungen wieder dahin bewegt, dass sich einige wieder zugunsten der Ferien vom Angebot abmelden, ohne dass Zeit bleibt, diese Plätze erneut vergeben zu können.

Das schadet über kurz oder lang auch der Sportwoche selbst – je mehr das vorkommt, desto schwieriger wird es, das Ganze noch aufrecht erhalten zu können.

Nichtsdestotrotz ist Bigna Gruber aber glücklich, dass auch 2022 wieder so viele Kinder dabei sein werden. Mit 103 Kursen gibt es wieder eine grosse Vielfalt an sportlichen Erlebnissen, Herausforderungen und neuen Kontakten. (pd)