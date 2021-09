Markthalle Sargans-Werdenberg trudelt wegen Corona

Sargans Die Markthallengenossenschaft Sargans-Werdenberg trudelt wegen Corona Die Coronapandemie hat die Markthallengenossenschaft Sargans-Werdenberg voll erwischt. Die Liquiditätslage ist äusserst angespannt.

Leo Coray 06.09.2021, 05.00 Uhr

Nachdenkliche Gesichter: die Genossenschafter der Markthalle Sargans-Werdenberg an der Generalversammlung. Bild: Leo Coray

Von einem Tag auf den andern sei in März 2020 das Leben aus der Halle verschwunden, sagte Präsident Christoph Good am Donnerstag an der Generalversammlung der Markthallengenossenschaft Sargans-Werdenberg in der Markthalle in Sargans. Wie er vor gegen 70 Genossenschaftern und Gästen betonte, bestand für das Jahr 2020 eine hohe Nachfrage nach Anlässen in der Halle.