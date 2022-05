Schweizerische Gesangsfestival: Sängerbund Buchs nimmt teil

Buchs/Gossau Sängerbund Buchs beweist Mut Als einziger Werdenberger Chor stellt sich der Sängerbund den Juroren des Schweizerischen Gesangsfestivals. Das Ziel des Chores ist äusserst ehrgeizig. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Seit Oktober bereiten sich die Sänger des Sängerbundes Buchs jeden Donnerstag auf das Schweizersche Gesangsfestival vor.

Am 21.Mai gilt es ernst: 27 aktive Sänger des Sängerbunds Buchs reisen nach Gossau ans Schweizerische Gesangsfestival. Ihr Ziel ist ehrgeizig: «Wir möchten die höchste Benotung – ein Vorzüglich – erhalten», sagt Präsident Ueli Schäpper. Dass dies nicht zu hoch gegriffen ist, zeigt die Vergangenheit. Vor fünf Jahren, am letztmaligen Schweizerischen Gesangsfestival, erhielt der Sängerbund Buchs eben diese Bewertung. Das Verdienst dieser Benotung darf nebst dem fleissigen Sängern dem Dirigenten Christian Büchel zugeschrieben werden. «Er hat den Sängerbund im Jahr 2003 übernommen und einen starken Fokus auf die Stimmbildung und auf unsere Präsenz gelegt. Es ist sein Verdienst, dass wir uns in den vergangenen Jahren sängerisch so gut entwickelt haben», so Schäpper.

Angefangen habe der Sängerbund Buchs mit Dorf- und Bezirkssängerfesten. Später kamen Kantonale Sängerfeste dazu. An das Schweizerische Gesangsfestival in Gossau, das vom 20. bis 28. Mai stattfindet, kann sich grundsätzlich jeder Chor anmelden. «Es braucht aber Mut, sich den Juroren eines Schweizerischen Gesangfestivals zu stellen», so Ueli Schäpper. Die Juroren sind Experten, welche teilweise aus dem Ausland anreisen.

Innerhalb zwölf Minuten die Jury überzeugen

Angemeldet hat sich der Sängerbund für dieses Festival vergangenen Frühling. «Damals wusste noch niemand, ob das Festival überhaupt stattfinden kann», so Schäpper. Coronabedingt konnte der Sängerbund erst im Oktober letzten Jahres mit Proben beginnen. Seither wird jeden Donnerstagabend geübt. Derzeit erhalten die vorbereiteten Lieder den letzten Schliff für das Festival.

Der Sängerbund Buchs hat am Festival zwölf Minuten Zeit, sich den Juroren zu präsentieren. Idealerweise wählen die Chöre ein ruhiges und ein temporeiches Stück, um ihre Vielfalt zu zeigen. Der Sängerbund zeigt dies mit drei Liedern: «Weit, weit weg», «Wie kann es sein» und «When we all get together». Diese Lieder singen die Buchser vierstimmig, mit je zwei verschiedenen Tenören und Bässen. Nebst dem Gesang wird auch der Auftritt bewertet. «Unser Dirigent Christian Büchel konnte uns als lizenzierter Opernsänger viel Bühnenpräsenz vermitteln», so Schäpper. Nach dem Auftritt gibt es ein Beurteilungsgespräch, eine schriftliche Beurteilung und eine Urkunde. «Ein gutes Resultat würde uns sehr stolz machen. Es bedeutet uns Sängern viel und ist der Lohn für unseren Aufwand und unser Engagement», sagt der Präsident des Sängerbundes.

Über 9000 Sängerinnen und Sänger vor Ort

Über 300 Chöre mit insgesamt über 9000 Sängerinnen und Sängern haben sich am diesjährigen Schweizerischen Gesangsfestival in Gossau angemeldet. Mehr als 125 Konzerte wird es geben – ein riesiges Festival, das öffentlich ist und mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher anlockt. Das Festprogramm ist sehr umfangreich, für jedes Ohr ist etwas dabei. Nebst der Beurteilung der Juroren steht auch die Geselligkeit und das gemeinsame Singen im Zentrum. Während einige Mitglieder des Sängerbundes Buchs am Samstagabend wieder abreisen, bleiben andere, Präsident Ueli Schäpper inklusive, bis am Sonntag. So kann er vielen anderen Chören zuschauen und zuhören, was er sehr interessant findet. «Schade ist, dass wir der einzige Chor aus dem Werdenberg sind, der nach Gossau reist. Aber das zeigt leider den der- zeitigen Zustand des Chorwesens.»

Während projektbezogene Chöre wie derjenige der Werdenberger Schloss-Festspiele oder Chöre, welche ein religiöses oder politisches Statement abgeben, wie Gospelchöre oder der Schwule Männerchor Zürich, genügend Mitglieder haben, sterben die traditionellen Männer- und Frauenchöre aus, so Schäpper. «Wir sind von dieser Entwicklung leider auch betroffen. Unser Durchschnittsalter ist über 60 Jahre. Ob es den Sängerbund Buchs in zehn Jahren noch geben wird, ist fraglich.» Auch deshalb geniessen die Mitglieder des Sängerbundes in grosser Dankbarkeit ihren Jahreshöhepunkt in Gossau und hoffen auf Publikum und Unterstützer aus der Region.

«Und wer weiss, vielleicht kommt der eine oder andere auf den Geschmack und will die wohltuende Wirkung des Singens bei uns im Sängerbund Buchs erfahren.»

