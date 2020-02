Sanft anmutende Harfenklänge von der Gamserin Julia Steinhauser Julia Steinhauser präsentierte am Samstag in der Alten Mühle Gams vor Heimpublikum ihr Harfenkonzert «Back to the roots». Heidy Beyeler 17.02.2020, 14.39 Uhr

Julia Steinhauser (rechts) und Alexandra Horat geniessen den Applaus zum Schluss des beeindruckenden Konzerts in der Alten Mühle Gams. Heidy Beyeler

Julia Steinhauser studiert an der Hochschule Luzern Musik und stellte ihr Bachelorprojekt «Back to the roots» («zurück zu den Wurzeln») in Gams vor. Das klingt wie eine Hommage an ihre Heimat Gams, dorthin, wo sie aufgewachsen ist und wieder zurückkehrt. Dass sie für die Austragung ihres Konzertes die «Alte Mühle» wählte, darf als eine Art des Dankeschöns anerkennt werden, nachdem Julia Steinhauser bereits im Alter von 17 Jahren (2015) als Kantischülerin mit dem Anerkennungspreis des Patronats «Alte Mühle» ausgezeichnet wurde.

Aus ihren einleitenden geschichtlichen Ausführungen zum Thema Harfe und Harfenmusik kann ihre Liebe zu diesem Instrument geradezu als euphorisch bezeichnet werden. Die Informationen zur Harfengeschichte boten manchem Zuhörer Verständnis für eine unbekannte Welt, die Harfenwelt.

Seltenes Stück einer Frau ins Programm genommen

Die Konzertbesucher – und das waren nicht wenige – kamen in den Genuss von sanft anmutenden Harfenklängen, die sich wie ein Teppich im Saal ausbreiteten. Julia Steinhauser wählte sodann Stücke aus den Anfängen der Harfe – also aus dem 18. Jahrhundert – und schlich sich bei den letzten beiden Stücken sachte hin zu Komponisten, die bis ins 20. Jahrhundert lebten. Als Auftakt wählte Julia Steinhauser das Werk «Duo en Fantaise in B-Dur», welches sie zusammen mit der Harfenistin Alexandra Horat vortrug.

Die beiden Künstlerinnen treten auch häufig gemeinsam als «Duo Apassionato» auf. Den Abschluss des Konzertes bildeten wiederum Julia Steinhauser und Alexandra Horat mit dem Stück: Danse des Lutins, von Henriette Renié. Das einzige Stück, das von einer Frau komponiert und von Julia Steinhauser für das Bachelorprojekt ins Programm aufgenommen wurde. Wobei zu sagen ist, dass es nicht sehr viele Frauen gab oder gibt, die Kompositionen für Harfenmusik verfass(t)en.

Eine ganz persönliche Handschrift an der Harfe

Die Soiree, mit anschliessendem Apéro, bot dem Publikum wunderschöne Harfenklänge, so richtig zum Entspannen. Und, Julia Steinhauser hat einen ganz eigenen, speziellen Stil. Sie zieht alles, was nur möglich ist, aus den gut gespannten Saiten heraus, sodass plötzlich der Eindruck entsteht, dass da auch noch ein Piano im Spiel sein könnte. Das scheint wohl ihre ganz persönliche Handschrift zu sein, die nur mit einer absoluten Präzision bzw. Hochleistung funktionieren kann.

Ja, die Gamser Harfenistin hat ihr Metier von Kindsbeinen an trainiert. Im Alter von acht Jahren fand sie schon die Liebe zur Harfe. Und dieses Faibel hat sich bei ihr mit der Ausbildung verstärkt. Nicht umsonst kann sie jetzt schon, in ihren jungen Jahren, auf zahlreiche Preise gucken, die sie an Wettbewerben gewonnen hat. Sie steht erst in den Anfängen ihrer Karriere, gibt aber schon schön Gas.