Sammelaktion für das lokale Gewerbe: Schwitzen für die Nachbarschaft Der Gesa-Cup in Altstätten musste abgesagt werden. Stattdessen lanciert der Organisator eine Sammelaktion. 11.05.2020, 16.27 Uhr

Szenen wie diese gibt es auf der Gesa an Auffahrt nicht – dafür eine Spendensammlung für das Gewerbe. Bild: PD

(pd) Seit der Erstaustragung 1974 musste der Gesa-Cup bisher nur einmal abgesagt werden. Die Sanierung der Sportanlagen in Altstätten verunmöglichten 1992 eine Durchführung des traditionellen Leichtathletik-Anlasses.

28 Jahre später sind dem Organisationskomitee inmitten der Covid-19 Krise erneut die Hände gebunden. «Die Sicherheit der Teilnehmenden und des Publikums stehen an erster Stelle», lässt OK-Chef Livio Zellweger verlauten. «Unter den gegebenen Umständen können wir diese nicht gewährleisten und müssen den Gesa-Cup 2020 darum absagen. Wir sind enttäuscht.»

An Auffahrt werden Kilometer gesammelt

Gehadert wird aber nicht. Stattdessen ruft der Gesa-Cup zur Spendenaktion auf. «Jahrelang durften wir Vereine von der Grosszügigkeit des lokalen Gewerbes profitieren», erklärt Zellweger den Ansatz. «Jetzt geben die Vereine zurück.»

Am Auffahrtswochenende vom 21. bis 24. Mai, dem traditionellen Datum des Gesa-Cups, schwitzen alle gemeinsam für das Gewerbe in ihrem Dorf. Der Aufruf richtet sich dabei an die ganze Bevölkerung, egal ob Vereinsmitglied oder nicht. Teilnehmende sammeln joggend, bikend, wandernd oder sonst selbstständig fortbewegend Kilometer für den von ihnen gewählten Verein. Im Anschluss spenden sie einen individuell gewählten Betrag pro Kilometer.

Startnummer fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit

Die Registrierung sei einfach, verspricht Zellweger: «Auf unserer Website – www.gesacup.ch – können sich Interessierte seit heute anmelden. Aus einer Übersicht können sie einen am Projekt teilnehmenden Verein auswählen, für welchen sie die Kilometer sammeln möchten. Danach wird ihnen eine Startnummer zugesendet.» Die Startnummer fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Die Spendeneinnahmen werden vom Gesa-Cup vollständig an die entsprechenden Vereine weitergeleitet. Diese verpflichten sich, mit sämtlichen Spenden das Gewerbe ihres Dorfes zu unterstützen. «Es geht in erster Linie darum, Wertschätzung zu zeigen und bezahlte Aufträge zu generieren», so Zellweger. «Ein Verein offeriert einem langjährigen Sponsor einen Apéro, welcher die Dorfmetzgerei organisiert oder lässt den Eingangsbereich des Coiffeursalons vom lokalen Blumenladen schmücken.»

Auch Sennwalder Vereine machen mit

Der auf den sozialen Medien mit dem «#zämäför» geworbene Event wird auch von zwei Sennwalder Vereinen unterstützt, namentlich dem STV Sennwald und dem Reitclub Sennwald. Interessierte Teilnehmer der Aktion wählen bei der Anmeldung einfach den entsprechenden Sennwalder Verein aus.

Die Regeln einhalten

Die zuständigen Behörden haben sich hinter das Projekt gestellt. Teilnehmende verpflichten sich bei der Anmeldung, die Gesundheitsbestimmungen einzuhalten. Dazu gehört auch, dass Zusammenschlüsse mit anderen Teilnehmenden ausdrücklich verboten sind und Start und Ziel des Kilometersammelns das eigene Zuhause sind.