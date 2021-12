Salez/Haag: Adventsfenster bringen Licht in dunkle Jahreszeit

Weihnächtlicher Entdeckungsspaziergang: Adventsfenster bringen Licht in dunkle Jahreszeit

Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner der W&O-Region haben sich auch in diesem Jahr bereiterklärt, in einem Fenster, im Hauseingang oder Garten ein Adventsfenster zu gestalten. Der Kreativität ist dabei kaum Grenzen gesetzt. Der W&O zeigt hier einige der Kreationen in Salez und Haag.