Feuerwehrverein Sennwald setzt alte Motorspritze in Funktion

Salez «Zeugen alter Löschtechniken sollen nicht verstauben»: Feuerwehrverein Sennwald hat alte Motorspritze in Funktion gesetzt Die Museumsgruppe des Feuerwehrvereins Sennwald restauriert und pflegt alte Gerätschaften der Feuerwehr. Am Samstag nahm sie sich einer Spritze des Typs II an. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Museumsgruppe des Feuerwehrvereins Sennwald nahm sich der Spritze des Typs II an. Bild: Hansruedi Rohrer

Im Feuerwehrdepot der Gemeinde Sennwald befindet sich ein Museumsraum mit alten Motorspritzen aus den Jahren 1927 und 1930, einer Handdruckspritze für Pferdefuhrwerk, Schlauchwagen, Löscheimer, Feuerhaken, Alarmhörner und weiteres Material, welches für die einstigen Feuerwehren oder Rettungscorps unerlässlich waren. Vom 1913 gegründeten Rettungscorps Sennwald hängt hier auch ein Bild aus dem Jahre 1920.

Kommandant Marco Bertoldi (links) und Materialwart Bruno Roth zeigen das alte Rettungscorps-Bild. Bild: Hansruedi Rohrer

Früher besass noch jedes Dorf in der Gemeinde eine eigene Feuerwehr. Der Museumsgruppe des Feuerwehrvereins obliegt es, all diese Geräte zu restaurieren, zu pflegen und funktionstüchtig zu erhalten.

Zeugen alter Löschtechniken sollen nicht verstauben

Die Idee dazu geht auf die Initiative von Jakob Sonderegger zurück, das Feuerwehrmuseum und die Geräte in diesem Sinn zu aktivieren. Denn diese Zeugen alter Löschtechniken sollen nicht verstauben.

Initiant Jakob Sonderegger kann heute auf die Mitarbeit von Mechaniker Ralf Ludwig, dem ehemaligen Präsidenten der Feuerschutzkommision Hermann Thoma, Jürg Wohlwend, vorheriger Feuerwehrkommandant sowie den erfahrenen Feuerwehrlern Andreas Sonderegger, Bruno Roth und Bruno Heeb in der Gruppe zählen.

Einstige Motorspritze mit Jahrgang 1930. Bild: Hansruedi Rohrer

Blick in den Museumsraum im Feuerwehrdepot in Salez. Bild: Hansruedi Rohrer Ralf Ludwig ist der Mechaniker der Gruppe. Bild: Hansruedi Rohrer Die Sennwalder Motorspritze aus dem Jahr 1927 wird von Feuerwehrkommandant Marco Bertoldi bestaunt. Bild: Hansruedi Rohrer Der restaurierte Schlauchwagen von 1947, der seinerzeit in Sax gebaut wurde. Bild: Hansruedi Rohrer Hier wird nach dem Fehler der vorerst nicht zu startenden Motorspritze gesucht. Bild: Hansruedi Rohrer

Am Samstag traf man sich wieder einmal beim Depot in Salez. Feuerwehrkommandant Marco Bertoldi war Gastgeber und freute sich, dass die alten Geräte in guter Obhut sind.

Diesmal schaute man sich die Motorspritze Typ II mit VW-Industriemotor etwas genauer an. Anfänglich wollte jedoch der Motor einfach nicht starten. Mechaniker Ralf Ludwig gelang schliesslich der «Kunstgriff», die Maschine laufen zu lassen. Auch die Druckprobe mit grossem Wasserstrahl gelang bestens. Die Inbetriebnahme als Ziel des Nachmittags war geglückt.

Die Motorspritze ist erfolgreich in Betrieb genommen worden. Bild: Hansruedi Rohrer

Schlauchwagen aus dem Jahr 1947

Ein weiteres Bijou war an diesem Samstag zu sehen, nämlich der wunderbar restaurierte Schlauchwagen aus dem Jahre 1947 mit handgeschmiedeten Beschlägen und Schrauben. Hergestellt wurde er seinerzeit sogar von einem Betrieb in der Gemeinde Sennwald, nämlich von A. Bernegger, Schmied, Sax. Das Schmuckstück durfte sich am Samstag just noch an einer Hochzeit eines Feuerwehrkollegen präsentieren.

Alte Gerätschaften können ausgestellt werden

Die historischen Feuerwehrgerätschaften sollen nicht nur der Nachwelt erhalten bleiben, sie können auch zum Beispiel an «Blaulichtanlässen» zur Schau gestellt werden. Oder als Leihgabe für soziale Zwecke Einnahmen generieren. Anfragen nimmt Hermann Thoma, Hofstatt 5, Salez, gerne entgegen.

Die Museumsgruppe ist mit Freude und Engagement bei der Sache. Ebenso folgt jeweils der gemütliche Teil nach getaner Arbeit, bei dem auch die Ehefrauen eingeladen sind. Jährlich wird sogar ein Reinigungs- und Putztag für den Gerätepark durchgeführt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen