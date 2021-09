Salez «Wir sahen keine Zukunft»: Aus Männerriege wird Sport Club Forstegg Salez Die Mitgliederversammlung der Männerriege Salez hat einer Statutenänderung, verbunden mit einer Umbenennung, zugestimmt. 23.09.2021, 14.33 Uhr

Konzentriertes Arbeiten: der Vorstand der Mänerriege Salez bei der ausserordentlichen Hauptversammlung. Bild: PD

Im Gasthaus Löwen zu Salez wurde die Männerriege am 29. September 1983 gegründet. Am selben Ort wurde nun die Statutenänderung mit der Umbenennung in den Sport Club Forstegg Salez durch die Mitglieder genehmigt. Der neue Sportclub soll breit abgestützt in die Zukunft gehen, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Es war dem Vorstand ein Anliegen, den Verein fit für die Zukunft zu machen», erklärt Präsident Jürg Kugler den Antrag des Vorstands.

«Wir sahen in den vergangenen Jahren einfach keine mittelfristige Zukunft mehr für die Männerriege, wenn sie sich nicht neu erfindet.»

Jüngere Männer winkten jeweils ab

Was vor knapp 40 Jahren mit dem Ziel, den Männern in Salez einen Ort für turnerische und kameradschaftliche Anlässe zu bieten, begann, soll nun breiter abgestützt werden. «Wenn wir jüngere Männer angefragt haben, ob sie sich bei uns sportlich betätigen möchten, dann hörten wir oft, dass sie sich noch nicht so alt fühlen, um in einer Männerriege dabei zu sein», führt Kugler weiter aus und begründet so, wieso der Vorstand die Männerriege Salez mit dem Einverständnis der Mitglieder zwar nicht begraben, aber in den neuen Sport Club Forstegg Salez überführt hat.

Damit ist ein Sport Club entstanden, der sich nun entwickeln kann. «Wir sind offen für neue Mitglieder. Es soll auch im Stil der alten Männerriege weitergehen, kann sich aber auch in eine Richtung entwickeln, die wir noch nicht absehen können. Die Statuten sind dafür nun bereit», gibt sich Jürg Kugler überzeugt.

Auch Auswärtige sind willkommen

Entscheidend wird sein, wie die Mitglieder mit der Situation umgehen werden. Da zeigt sich Kugler optimistisch. Auch darum, weil die Ehrenmitglieder der Männerriege dem Vorstand signalisiert haben, dass dieser auf dem richtigen Weg ist.

Damit einhergeht auch eine räumliche Öffnung. Kugler betont, dass neue Mitglieder aus dem ganzen Werdenberg wie auch Liechtenstein jederzeit gerne in Salez gesehen sind. «Derzeit treiben wir am Donnerstag ab 20 Uhr in der Turnhalle Türggenau Sport, hauptsächlich Unihockey, Faustball und Volleyball. Wir begrüssen gerne Personen, die sich fit halten wollen. Ich möchte Mut machen, unverbindlich bei uns vorbeizuschauen!»

Am selben Strick in die gleiche Richtung ziehen

An der ausserordentlichen HV wurde die Statutenänderung nicht diskussionslos gutgeheissen. «Es war so, wie wir das in Salez immer handhaben: Man bespricht sich, beantwortet Fragen, räumt Bedenken aus und zieht dann zusammen am selben Strick – und zwar in die gleiche Richtung», fasst Kugler zusammen. Nun wird aber nicht alles neu im Sport Club Forstegg Salez:

«Das wird ein Prozess über längere Zeit.»

Was nicht dazugehört, sind Bussen, wenn ein Mitglied weiterhin von der Männerriege spricht – dieser Schritt war mit einem Augenzwinkern nach der Statutenänderung angeregt worden. Die Männerriege Salez ist nicht verboten worden oder gestorben, sie ist einfach in den Sport Club Forstegg Salez überführt worden. (pd)