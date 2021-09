Salez: E-Bike-Fahrerin missachtete Vortritt eines Motorradfahrers

Salez Vortritt missachtet: E-Bike-Fahrerin kollidierte mit Motorradfahrer und verletzte sich schwer Nun sind die Umstände, die am Mittwoch zum schweren Unfall auf der Staatsstrasse in Salez geführt haben bekannt. Heini Schwendener 02.09.2021, 13.32 Uhr

Die Unfallstelle auf der Staatsstrasse in Salez. Bild: Kapo SG

Am Mittwoch, um 15.05 Uhr, ist es auf der Staatsstrasse zu einem Zusammenstoss zwischen einem E-Bike und einem Motorrad gekommen (der W&O berichtete). Dabei wurde eine 82-jährige Velofahrerin schwer verletzt und vom Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Ein 55-jähriger Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde von der Rettung ins Spital gefahren.

Beide Fahrzeuglenker verletzt

Inzwischen sind die genaueren Umstände des Unfalls bekannt. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt, war eine 82-jährige Frau mit ihrem E-Bike vom Autobahnzubringer herkommend in Richtung Staatsstrasse unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie, nach rechts in Richtung Sennwald einzubiegen.

Gleichzeitig fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Staatsstrasse in Richtung Sennwald. An der Einmündung missachtete die 82-Jährige das Vortrittsrecht des Motorradfahrers. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem E-Bike. Dabei wurde die E-Bikefahrerin schwer und der Motorradfahrer leicht verletzt.

Staatsstrasse gesperrt

Die 82-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. Der 55-Jährige wurde durch die Rettung ins Spital gebracht. Die Staatsstrasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst mit Notarzt, die örtliche Feuerwehr zur Sperrung der Strasse und die AP3-Luftrettung.