salez «So viele Trauben wie in diesem Jahr hatten wir noch nie»: Rund 2300 Kilogramm Weintrauben konnten beim Schloss Forstegg geerntet werden Die Forstegger Rebleute aus Salez ernteten fast 2300 Kilogramm Johanniter-Trauben im historischen Wingert. Die vormalig beste Ernte mit rund 1300 Kilogramm wurde letztlich vor vier Jahren verzeichnet. Michael Kyburz Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Kessel für Kessel wird das kostbare Gute aus dem Rebberg zur Sammelstelle getragen. Bevor die Trauben in den Sammeltrog kommen, müssen möglichst alle faulen Beeren entfernt werden. Bild: PD

Landauf, landab herrscht in den Rebbergen und Wingerten reges Treiben. Rebleute, Helferinnen und Helfer fahren ihre wohlgehütete Ernte ein. Die Wimmet-Zeit ist angebrochen.

So auch im Wingert im Oberen Forst beim Schloss Forstegg in Salez. Seit dem der Wingert 2013 terrassiert und mit Johanniter-Reben bepflanzt wurde, konnte am vergangenen Mittwoch die siebte Weinlese eingefahren werden.

Kessel für Kessel zur neuen Rekordernte

Für die Weinlese organisierte Hansueli Dütschler, Präsident des Vereins Forstegger Rebleute, 23 Helferinnen und Helfer. «Das Ziel ist es, dass wir mit der Lese in einem Tag fertig werden», erklärte er, während er den Abtransport der ersten drei Standen organisierte. Mit jedem eingebrachten Kessel voller Trauben füllten sich die drei Sammelbehälter, die jeweils ein Fassungsvermögen von rund 500 Kilogramm haben. «So viele Trauben wie in diesem Jahr hatten wir noch nie.» Der Wingert Forstegg wird vom Verein Forstegger Rebleute bewirtschaftet.

Bis zum Mittagessen war es dann so weit: Die vormalig beste Ernte von vor vier Jahren mit rund 1300 Kilogramm war bereits erreicht worden. Am Abend stand fest, dass heuer eine neue Bestmarke erreicht wurde. Die Weinlese 2022 beim Forstegg ergab ein Gesamtgewicht von rund 2300 Kilogramm.

Weinreben sind nun voll ausgewachsen

Die Voraussetzungen für eine gute Lese waren gegeben. «Der Sommer war für die Trauben optimal», erklärt Hans Jakob Reich, Mitgründer des Vereins Forstegger Rebleute und Chef Rebwerk. Man hätte im Vergleich zu anderen Jahren in diesem Frühling auch keine späten Fröste mehr gehabt. Ebenso kam das Wetter den Forstegger Rebleuten entgegen. «Die Trauben mögen es, wenn es sonnig und warm ist», führt Reich weiter aus. Da Weinreben tiefe Wurzeln in den Boden machen und sich so mit Wasser versorgen, können sie trockenere Phasen gut überstehen.

Im Wingert in Forstegg stehen auf 2400m2 rund 1400 Weinstöcke der Biorebsorte Johanniter. Diese wurden im Rahmen des Projekts «Natur und Rebkultur» von der Ortsgemeinde Salez in Zusammenarbeit mit der Naturschutzgruppe Salez 2013 gepflanzt. «Nun, da die Weinreben ausgewachsen sind, können sie dementsprechend einen grösseren Ertrag liefern.» Auch der Druck von Schädlingen und Krankheiten hielt sich in diesem Jahr in einem überschaubaren Bereich. «Im Sommer hatten die Blätter kurzzeitig Mehltau. Da wir aber rasch reagiert haben, konnte der Pilz nicht auf die Früchte übergehen», berichtet Reich.

Lediglich einige wenige Traubenbündel wurden von Vögeln geplündert. Solange nicht wieder der Dachs komme, sei das allerdings kein Problem, sagt Reich. In den vergangenen Jahren klauten Dachse eine erhebliche Menge an Trauben von den Stöcken. Dies sei Dank einem Elektrozaun nun nicht mehr möglich.

Trauben haben eine satte Färbung

Dass die Trauben in diesem Jahr gut gediehen sind, kann man den Traubenbündeln ansehen. «Die Bündel sind dicht gewachsen und haben eine satte Färbung», erklärt eine Helferin. Mit geschickten Handgriffen und einer Schere knipsen die Helferinnen und Helfer vertrocknete und faule Trauben aus den Bündeln heraus. Diese würden sonst die Qualität des Weins beeinflussen. «Das Wimmen ist eine schöne Arbeit, aber wenn die Qualität so gut ist, macht es gleich noch mehr Spass», berichtet ein anderer Helfer.

Die Trauben kommen in die Kelterei Roman Rutishauser in Thal. Dort werden sie gepresst und zum Weissen Forstegger veredelt. «Die ersten Flaschen sollten etwa Ende März 2023 abgefüllt und zum Probieren bereit sein», erzählt Reich. Dass im historischen Wingert Forstegg bereits zum siebten Mal gewimmt werden konnte und sowohl der Ertrag als auch die Qualität wider Erwarten einiger stimmt, erfreut Reich und Dütschler.

