LZSG Salez: Smart Farming in der Landwirtschaft auf dem Vormarsch

Salez Smart Farming: Wie Mensch und Maschine für das Wohlergehen der Nutztiere zusammenspannen können Mit Bernd Robbert ist ein Fachmann für moderne Technologien am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez (LZSG) tätig, der die Erkenntnisse der verschiedenen Bereiche bündelt und die aufbereiteten Informationen weiter verbreitet. Adi Lippuner 25.05.2021, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bernd Robbert ist der Fachmann für Smart Farming am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez. Bild: Adi Lippuner

Ob in der Tierhaltung, bei der Bearbeitung der Felder oder der Organisation der bäuerlichen Arbeit: Computer und Vernetzung sind wichtige Aspekte der Landwirtschaft. Weiterbildung in diesem Bereich ist deshalb gefragt, wobei die technischen Möglichkeiten und Anwendungen je nach Betrieb unterschiedlich sind.

Auf dem Gutsbetrieb des landwirtschaftlichen Zentrums (LZSG) in Salez tragen die Kühe, die Rinder und die Kälber einen Sensor. «Das Gerät ist eine Hilfe für den Betriebsleiter, denn die Aktivitäten der Tiere werden aufgezeigt», so Bernd Robbert, am LZSG zuständig für den Bereich Smart Farming. Gerade bei grösseren Herden ermögliche dies eine genaue Beobachtung der einzelnen Tiere.

Früher nicht weniger intelligent

Die einfache Übersetzung, Smart Farming bedeutet intelligentes Bauern, greift für den Fachmann zu kurz. Robbert sagt:

«Die früheren Landwirte waren nicht weniger intelligent als die heutigen. Vielmehr geht des darum, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und die Vernetzung als Erleichterung bei der täglichen Arbeit einzusetzen.»



«Der Bezug zu den Tieren und das Fachwissen des Landwirts wird auch durch die beste Technik nicht ersetzt. Vielmehr ist es Zusammenspiel zwischen Mensch und technischen Möglichkeiten», so Bernd Robbert.

Vielfältige Gründe für verändertes Verhalten

Bernd Robbert. Bild: Adi Lippuner

Dazu ein Beispiel: Wenn der Sensor dem Bauern meldet, dass ein Tier vermehrt aktiv ist oder sich ruhiger verhält als üblich, wird dieser darauf aufmerksam gemacht, genauer zu beobachten. Der Fachmann für Smart Farming erklärt:

«Es braucht nicht in jedem Fall ein sofortiges Eingreifen, denn geändertes Verhalten kann viele Gründe haben.»

Ein neues Tier in der Herde, eine Kuh werde brünstig oder es zeichne sich ein gesundheitliches Problem ab, in all diesen Fällen sei immer das Fachwissen der Bauern gefragt.

Kurz zusammengefasst gehe es bei der technischen Überwachung darum, das Wohlbefinden des einzelnen Nutztieres ins Zentrum zu stellen. «Allerdings funktioniert das Ganze nur, wenn der Betriebsleiter bereit ist, sich mit der Technik auseinander zu setzen und die dafür nötigen Investitionen zu tätigen.»

Traktoren mit GPS steigern die Effizienz

Ein Traktor, ausgerüstet mit GPS kann so programmiert werden, dass er die geforderte Arbeitsbreite bereits beim Säen, später denn bei der Düngung und der mechanischen Bearbeitung einhält. Und dank Aufzeichnung der bereits bearbeiteten Fläche, können Überlappungen und Lücken dadurch reduziert oder vermieden werden. Bernd Robbert sagt:

«Wir werden dieses Jahr am LZSG vertiefte Versuche zur mechanischen Bearbeitung im Mais machen und können dann die gewonnenen Erkenntnisse an unsere Lernenden weiter geben.»

Ein für GPS-Fahren ausgerüsteter Traktor wird von Bernd Robbert auf dem Gutsbetrieb für den nächsten Einsatz programmiert. Bild: Adi Lippuner

Angesprochen auf die Aufrüstung der Maschinen ist zu erfahren, dass der einzelne Bauer einiges investieren muss. «Kommt dazu, dass die digitalen Technologien eine durchschnittliche Zykluszeit von sieben Jahren haben und dann durch die Weiterentwicklung überholt sind. Deshalb ist, je nach Grösse des einzelnen Betriebes auch eine überbetriebliche Zusammenarbeit sinnvoll. Allerdings sollen die genauen Modalitäten festgelegt oder allenfalls die Zusammenarbeit mit einem Lohnunternehmen erwägt werden», bringt Bernd Robbert die getätigten Erfahrungen auf den Punkt.

Entlastung bei eintönigen Arbeiten

Gerade Aufgaben, welche sich ständig wiederholen, beispielsweise das über Stunden nötige Geradeausfahren auf dem Feld, könne durch die Anwendungen von Smart Farming erleichtert werde. «Es gibt bereits heute vielfältige Möglichkeiten der Anwendungen. Smart-Farming-Technologien müssen aber vielfach auf Schweizer Verhältnisse ausgerichtet und weiterentwickelt werden. Es braucht genaue Abklärungen, welche Maschine beschafft oder sinnvoll nachgerüstet werden soll und welche Personen dann auch das Know-how mitbringen, um diese zu bedienen.»

Aus dem Smart-Farming-Lexikon Landwirtschaft 4.0: Dieser Begriff wurde vom Begriff Industrie 4.0 für die Landwirtschaft abgeleitet und beschreibt den Einzug der Internetkommunikation in die Landwirtschaft. Die ersten drei Revolutionen wurden durch die Mechanisierung, die Elektrifizierung und schliesslich die Digitalisierung gekennzeichnet. Die vierte und bisher letzte Revolution steht für die Vernetzung, integrierte Services und Dokumentation und für den Begriff Smart Farming.

Big Data: Damit werden grosse, komplexe und unterschiedliche Datenmengen und der Umgang damit bezeichnet, also alles, was die Erfassung und Verarbeitung, die Analyse und Auswertung, die Speicherung und vor allem die Nutzung der Datenmenge beinhaltet.



Mehr dazu unter: https://www.sg.ch/umwelt-natur/landwirtschaft/lzsg/Beratung/Landtechnik/smart-farming/smart-farming-lexikon.html



Robbert betont, auch die Mehrarbeiten im Büro, wie das Erfassen und Dokumentieren der getätigten Aufgaben und der Zu- und Verkauf von Tieren – um einfach zwei Beispiele zu nennen – könne durch vernetztes Arbeiten erleichtert werden.