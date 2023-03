Salez Procap Sarganserland-Werdenberg will Bewährtes mit Neuem ergänzen Procap Sarganserland-Werdenberg macht sich für Inklusion stark und fordert gleiche Rechte für alle. Von Adi Lippuner Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Mit Tatendrang an die Zielsetzungen: Die neu gewählten Vorstandsmitglieder Daniel Bircher und Rosmarie Toldo mit Präsident Beat Zindel (von links). Bild: Adi Lippuner

Beat Zindel, der seit einem Jahr amtierende Präsident von Procap Sarganserland-Werdenberg, blickte an der HV am Samstag in Salez auf ein lebendiges Vereinsjahr zurück. Zusammen mit dem vergrösserten Vorstand und der neu eingeführten Geschäftsleitung will er sich für die Inklusionsinitiative, die am 27. April offiziell lanciert wird, einsetzen. Der Verein will in der Region 1000 beglaubigte Unterschriften sammeln.

«Ziel des Vorstandes ist es, die operativen und strategischen Aufgaben zu trennen. Wir haben an unserem Strategietag entschieden, Bewährtes zu bewahren, aber auch mit Neuem zu ergänzen», so Beat Zindel. Konkret bedeutet dies, dass der Vorstand erweitert wird, wobei der neue Sportkoordinator sich auf die Aufgaben rund um die zehn Sportgruppen konzentrieren kann und nicht mehr Teil des Vorstands ist.

Neu im Vorstand Einsitz nehmen Rosmarie Toldo, Sevelen, und Daniel Bircher, Mels. Javier Alonso wurde als Vorstandsmitglied und Sportkoordinator verabschiedet, bleibt aber dem Verein als Betreuer der Fussballteams erhalten.

Die Geschäftsführung wurde neu geregelt

Bis zur Amtsübergabe des Prä­sidiums vor einem Jahr sei Niklaus Flury auch für die Geschäftsführung zuständig gewesen. Neu hat Nicole Fernandez, die langjährige Mitarbeiterin und Sozialversicherungsbera­terin, diese Aufgabe übernommen. Bezüglich der neuen Ideen liess Beat Zindel noch offen, was in Zukunft konkret umgesetzt werden kann. Seine Aussage:

Unsere Ideen­kiste ist gut gefüllt.

Ein grosses Anliegen der Procap-Verantwortlichen ist die Einführung und Implementierung von präventiven Massnahmen zum Schutz der Integrität aller Menschen im Verein. «Mit der Einführung eines Sensibi­lisierungskonzepts, mit der Akzeptanz eines Verhaltenskodex und weiteren Zusicherungen soll die Gefahr von Grenzverletzungen im Umgang mit Menschen minimiert werden», so Beat Zindel.

Mit Herzblut die Dinge in den Mittelpunkt gerückt

Die Jahresberichte der verschiedenen Ressorts zeigten auf, mit wie viel Herzblut sich die Betreuungs- und Begleitpersonen engagieren. Ob Spielnachmittag, Ausflüge, Minigolf oder ein gemeinsames Essen: Immer standen die sozialen Kontakte, aber auch die Freude der Beteiligten im Zentrum.

Das Gleiche gilt für die Sportgruppen, wobei der scheidende Sportkoordinator das vergangene Jahr mit Filmausschnitten nochmals aufleben liess. Da war zu sehen, mit wie viel Freude Fussball, Unihockey, Torball und ganz allgemein Sport betrieben wird.

Javier Alonso wurde als Sportkoordinator verabschiedet. Bild: Adi Lippuner

«13 Jahre führte Niklaus Flury den Verein mit Herzblut und hohem zeitlichem Einsatz,» so Nachfolger Beat Zindel. Der Vorstand habe entschieden, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Freude über die Auszeichnung war Niklaus Flury an der Versammlung ins Gesicht geschrieben und er betonte:

«Auch nach meinem Rücktritt als Präsident bleibt der Verein Procap für mich eine Herzensangelegenheit.»

Die Jahresrechnung schliesst, bei Aufwendungen von gut 376’000 Franken, mit einem Ausgabenüberschuss von knapp 16’500 Franken ab. Dank des Eigenkapitals von 481’000 Franken sei dies für ein Jahr verkraftbar, denn die Mehrausgaben seien eine Folge des Wertschriftenverlusts, war zu erfahren.

Der Mitgliederbeitrag bleibt bei 65 Franken und für die Solidaritätsmitgliedschaft werden 50 Franken erhoben. «Allerdings kann es sein, dass wir in den kommenden Jahren eine leichte Erhöhung vorschlagen werden, es kommt ganz darauf an, welche Ideen wir umsetzen werden», so der Präsident.