Salez «Ihr habt nun das Rüstzeug»: 94 Landwirtinnen und Landwirte erhielten ihre Fähigkeitszeugnisse Bei einer abgespeckten Diplomfeier im Landwirtschaftlichen Zentrum Salez erhielten die Absolventen ihre Fähigkeitszeugnisse. Den besten Notendurchschnitt erreiche die Appenzellerin Brigitte Koster mit 5.88. Corinne Hanselmann 09.07.2021, 05.00 Uhr

Klassenweise erhielten die Landwirtinnen und Landwirte EFZ im Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez ihre Fähigkeitszeugnisse. Bilder: PD

Eine ganze Reihe geschmückter Traktoren verliess am Donnerstag hupend das Gelände des Landwirtschaftlichen Zentrums in Salez. Die Landwirtinnen und Landwirte sind am Ende ihrer Lehrzeit angelangt und haben die Abschlussprüfung bestanden.

Bereichsleiter Martin Willi hiess sie willkommen zur Diplomfeier. Diese fand aufgrund der Coronapandemie in abgespeckter Form für zwei Klassen am Vormittag und für zwei Klassen am Nachmittag statt. Absolventen der Nachholbildung feierten bereits am Mittwoch in Flawil. «Nichtsdestotrotz soll dies für euch ein Freudentag sein», so Martin Willi.

Traditionell kommen viele der Absolventen per Traktor. Bild: Corinne Hasnelmann

Er gab den Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg, dass sie als Landwirte den Kontakt mit der übrigen Bevölkerung aktiv suchen sollen. «Ihr habt nach eurer Ausbildung das Rüstzeug und Argumente, um mit den Menschen zu diskutieren, die von der Landwirtschaft weniger verstehen.» Unter dem Strich sei man ein Stück weit auf Verständnis und Goodwill der übrigen Bevölkerung angewiesen, dies habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt.

Er empfahl den jungen Frauen und Männern auch, sich entsprechend weiterzubilden, sei es zum Betriebsleiter, zum Meisterlandwirt oder Agrotechniker. «Den einen oder anderen von euch werde ich wohl hier wieder einmal sehen», so Martin Willi. Die Arbeit nicht nur auf dem eigenen Betrieb gut zu machen, sondern sich auch öffentlich zu engagieren, etwa als Gemeinderat oder in einem anderen Amt, sei ebenfalls wichtig. «Wenn ihr die Gelegenheit habt, solch ein Amt anzunehmen, dann macht das auch.» Der Bauernstand sei heute darauf angewiesen, dass er in den Gremien und Behörden vertreten ist.

Die beste Absolventin erreichte die Note 5,88

Klassenlehrer Marco Bolt überreichte seinen Schülern die Fähigkeitszeugnisse. Bild: Corinne Hanselmann

Bevor die Fähigkeitszeugnisse von den Klassenlehrern ausgehändigt wurden, ergriff Chefexperte Sepp Gall das Wort und gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zum Erfolg.

102 Teilnehmer sind zum Qualifikationsverfahren Landwirt EFZ angetreten, für rund die Hälfte war dies die Erstausbildung. «Total standen 60 Prüfungsexperten jeweils für vier oder fünf Tage im Einsatz», erläuterte Sepp Gall einige Details. 94 der 102 EFZ-Kandidaten haben bestanden.

Während einige wenige die Prüfung nicht bestanden haben, schwangen andere obenaus. Die drei Absolventen mit den besten Noten erhielten bei der Diplomfeier ein Präsent.

Brigitte Koster erreichte die beste Note. Bild: Corinne Hanselmann

«Ich glaube, ich habe in den 15 Jahren, in denen ich hier arbeite, noch nie ein solches Resultat erlebt. Es ist mir eine grosse Freude, dies zu verkünden», sagte Sepp Gall. Den ersten Rang erreichte mit einem Durchschnitt von 5,88 die Appenzellerin Brigitte Koster. Im 2. Rang folgte mit einem Gesamtdurchschnitt von 5,82 Andreas Helg aus Lütisburg. Mit der Note 5,78 im 3. Rang war Adrian Hui aus Kirchberg. Für alle drei war dies die Zweitausbildung.

Absolventen aus der W&O-Region

Landwirt EFZ:

Stefan Ammann, Alt St.Johann; Philipp Dürr, Gams; Emanuel Schmid, Gams; Jonas Senn, Buchs; Elias Walter Weger, Wildhaus.