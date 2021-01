Gemeinde Sennwald sperrte Turnhalle vorübergehend

Die aktuelle Schneemenge hat die Gemeinde Sennwald dazu veranlasst, die Turnhalle Türggenau in Salez am Freitagvormittag vorübergehend zu sperren. Man wollte abklären, ob das Dach der Last durch den Schnee standhält.

Corinne Hanselmann 15.01.2021, 14.09 Uhr