Salez Er konnte fliegen, bevor er fahren durfte: Der Salezer Sascha Hardegger will Innovationen für die Rega nutzen Nach Auslandeinsätzen für die Armee und einigen Jahren in Bundesdepartementen führte Sascha Hardeggers Weg zur Schweizerischen Rettungsflugwacht. Seit 2009 arbeitet der Salezer bei der Rega. Er ist Programmleiter und Mitglied des Kaders. Corinne Hanselmann 28.12.2020, 14.34 Uhr

Als Kind verbrachte Sascha Hardegger viel Zeit beim Bahnhof Salez und in der Natur. Corinne Hanselmann

Es ist schon rund 23 Jahre her, dass Sascha Hardegger von Salez nach Zürich gezogen ist, damals fürs Studium an der Universität Zürich. Etwa 17 Umzüge später wohnt er heute im zürcherischen Winkel, nur gerade fünf Minuten vom Flughafen Zürich entfernt, wo er seit bald zwölf Jahren für die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) arbeitet.

Weil er die Berge der Heimat vermisst und seine Eltern nach wie vor in Salez wohnen, ist er regelmässig im Werdenberg zu Besuch. «Unser Sohn Lio ist sehr gerne bei seinen Grosseltern», erzählt Sascha Hardegger im Gespräch mit dem W&O.

Technologische Entwicklungen zu verfolgen, fasziniert Hardegger

Sascha Hardegger begann bei der Rega als Kommunikationschef. Dann wurde er Leiter Helikoptereinsatz. Zwischen 2011 und April 2020 war er Mitglied der Geschäftsleitung, seit einem halben Jahr ist er für die Innovationsprojekte der Rega verantwortlich.

Vor rund vier Jahren begann sich die Rega systematisch mit Drohnen zu beschäftigen, erzählt der 44-Jährige. Als damaliger Leiter des Bereichs Helikoptereinsatz schuf er ein Innovationsprojekt, um auch andere neuartige technische Entwicklungen zu verfolgen.

«Das ist sehr spannend und ich bin mit Leidenschaft dabei. Solche Entwicklungen zu verfolgen, fasziniert mich. Gleichzeitig zu überlegen, wie man solche neue Technologien ummünzen und für den Einsatz zu Gunsten unserer Patienten nutzen kann, das hat mich einfach gepackt.»

Das Drohnenprojekt verlangte je länger je mehr Aufmerksamkeit. «Schliesslich konnte ich mit meinem Chef vereinbaren, dass ich mich voll und ganz um das wichtige Thema Innovationen kümmern kann.»

Sascha Hardegger steht am Swiss Innovation Forum 2020 Rede und Antwort zum Drohnenprojekt der Rega. Im Bild ist auch die Rega-Drohne zu sehen. PD

Was gibt es Neues, was darf die Rega nicht verpassen?

«Zusammen mit meinem kleinen Team beschäftige ich mich mit der Zukunft. Was gibt es Neues, was kommt in Frage für die Rega, wo zeichnen sich spannende Entwicklungen ab, was dürfen wir nicht verpassen? Wenn uns etwas interessiert, bleiben wir mit den Entwicklern in Kontakt und lancieren ein Projekt daraus.»

Nebst den Drohnen, die ab 2021 im Einsatz stehen werden und bei schlechtem Helikopterflugwetter nach vermissten oder verletzten Personen suchen können, beschäftigen Sascha Hardegger derzeit beispielsweise die Themen Lufttaxi und Apps.

«Zudem macht man sich auch in der Fliegerei über Elektromobilität Gedanken.»

Sascha Hardegger PD

Er war auch stark in die Entwicklung der Rega-App involviert. «Diese App hilft unseren Einsatzkräften in der Zentrale und im Helikopter sehr viel», weiss Sascha Hardegger, der für seinen Job häufig in der ganzen Schweiz unterwegs ist. «Wir haben Projekte im Tessin, im Berner Oberland, aber auch in der Westschweiz.»

Sascha Hardegger gefällt die Arbeit bei der Rega und er schätzt sein Umfeld dort sehr. Zudem wisse er, wofür er jeden Tag arbeiten gehe – die Rega rettet Menschen. Durch die Wechsel innerhalb des Unternehmens konnte er sich immer wieder entwickeln. Er gibt zu: «Ich kann mir nicht vorstellen, zehn oder zwölf Jahre denselben Job zu machen. So konnte ich beim Unternehmen bleiben, das ich mittlerweile sehr gut kenne, und mich doch verändern.»

Aufgewachsen im Schlossfeld

Schon als kleiner Bub interessierte sich Sascha Hardegger für alles, was fliegen konnte. Der Helikopter war ein beliebtes Zeichenmotiv.

«Ich war Rega-Fan, wie wohl viele andere Kinder auch.»

In der Primarschule hielt er sogar einmal einen Vortrag über diese Organisation. «Ich schickte der Rega damals eine Postkarte und erhielt für den Vortrag eine Dia-Serie samt Informationen zugeschickt», erinnert er sich. Dass er später einmal bei diesem Unternehmen arbeiten wird, hätte er damals wohl nicht gedacht.

Sascha Hardegger ist zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder Pascal in Salez, im Schlossfeld, aufgewachsen. Seine Eltern bauten dort ein Haus, denn der Vater arbeitete für die SBB und war über 30 Jahre lang am Bahnhof Salez tätig. «Manchmal war es ein Vorteil, dass Papa hier am Bahnhof arbeitete. Wenn ich knapp davor war, den Zug zu verpassen, konnte er noch ein paar Sekunden herausschinden», erzählt Sascha Hardegger und schmunzelt. Auch heute noch fährt der 44-Jährige häufig und gerne Zug. «Beim Zugfahren kann ich die Gedanken auch einmal in die Ferne schweifen lassen. Oder ich arbeite, das geht sehr gut.»

Im April 2019 wurde das Rega-Drohnenprojekt der Öffentlichkeit mit einer Medienkonferenz in Dübendorf erstmals offiziell präsentiert. PD

Rund um Galgenmad, Wald und Schloss die Fantasie walten lassen

Er erinnert sich gerne an seine Kindheit zurück. Damals verbrachte er viel Zeit in der Natur rund um den Bahnhof Salez, wie er bei einem Spaziergang in seiner Heimat verrät. «Zusammen mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft war ich Nachmittage lang in der Umgebung unterwegs.» Das Galgenmad, der Schlosswald und das Schloss Forstegg boten natürlich genügend Stoff, um die Fantasie walten zu lassen und spannende Geschichten zu erfinden. Sascha Hardegger erzählt:

«Wir suchten nach Ritterschätzen und waren uns sicher, dass es vom Schloss aus Geheimgänge in alle Richtungen geben muss.»

Nach der ersten Klasse im alten Schulhaus von Salez absolvierte er den Rest der obligatorischen Schulzeit in der «Türggenau». Dann wechselte er an die Kantonsschule Sargans. Dort las er eines Tages den Aufruf, dass Kantischüler für ein Zeitungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem «Sarganserländer» gesucht werden. «Das hat mich interessiert und ich meldete mich», erzählt Sascha Hardegger. Fortan gestaltete er zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern eine Jugendseite für die Zeitung und schrieb dafür selber Artikel.

«Das war mein Anfang im Journalismus.»

Die Arbeit für die Zeitung gefiel ihm. Er begann, auch als freier Mitarbeiter für den «Sarganserländer» zu schreiben, beispielsweise über Kulturveranstaltungen.

Nach der Matura verbrachte Sascha Hardegger ein halbes Jahr in Neuseeland, wo er väterlicherseits Verwandte hat. Zurück in der Heimat bot ihm der damalige Chefredaktor des «Sarganserländer» und heutige Noch-Chefredaktor des W&O, Thomas Schwizer, eine Stelle als Redaktor an, als Überbrückung bis zum Studium. «Das war eine super Zeit», sagt Sascha Hardegger rückblickend. Auch die Rekrutenschule absolvierte er noch vor dem Studium. Der Journalismus und das Militär – beides sollte ihn später auf seinem Berufsweg noch begleiten.

Die Leidenschaft für Aviatik wurde in jungen Jahren entfacht

Während des Gesprächs ist ein Helikopter zu hören. Sascha Hardeggers Blick richtet sich gen Himmel. Aber der Helikopter ist wegen des Hochnebels nicht zu sehen. Früh interessierte sich Hardegger für Aviatik. Auch dies hatte Einfluss auf seinen Lebensweg.

Von Anfang an war der Salezer Sascha Hardegger (Mitte) bei der Entwicklung der Rega-Drohne mit von der Partie. PD

Er erinnert sich an ein prägendes Erlebnis, als er etwa in der 2. Klasse war. «Neben dem Restaurant Bahnhof in Salez war über Nacht ein ziviler Superpuma abgestellt, der schwere Silos transportierte. Mit Freunden ging ich den nach der Schule anschauen, denn das war natürlich ein grosses Ereignis. Mein Vater lernte die Piloten beim Kaffeetrinken kennen und sie boten ihm an, mit ihnen ins Wallis zu fliegen. Er handelte aus, dass ich mitkommen darf. Meine Eltern riefen in die Schule an und die Lehrerin schickte mich nach Hause, ohne dass ich wusste, was mich erwartet. Ich durfte in den Heli sitzen und wir flogen los. Wegen schlechten Wetters ging es ins Tessin statt ins Wallis. Mit dem Zug fuhren Papa und ich zurück nach Hause. Das war natürlich ein riesen Erlebnis für mich», erzählt Hardegger.

Den Superpuma-Piloten, der auch ehemaliger Rega- und Swissairpilot ist, traf Sascha Hardegger Jahre später wieder, als er bereits für die Rega arbeitete.

Nachwuchsförderungsprogramm für Piloten

Während der Kanti besuchte Sascha Hardegger die fliegerische Vorschulung, ein Nachwuchsförderungsprogramm des Bundes für zivile Piloten und fürs Militär. Während zweier zweiwöchiger Kurse auf dem Flugplatz lernte er dort die Grundlagen des Fliegens.

«Ich machte dann die Privatpilotenfluglizenz und konnte fliegen, bevor ich Autofahren durfte.»

Die Leidenschaft für Aviatik war entfacht. Später machte er auch die Ausbildungen zum Segelflug- und Gleitschirmpiloten.

Jahrelang war Sascha Hardegger auch leidenschaftlicher Gleitschirmpilot. PD

Das Fliegen als Pilot zum Beruf zu machen, war zwar auch einmal Thema. Wegen einer Rot-Grün-Sehschwäche war das damals aber nicht möglich. Dies war auch der Grund, dass Hardegger die Rekrutenschule trotz der fliegerischen Vorschulung nicht als Militärpilot machte.

Nach dem Studium für die Armee im Einsatz

Nach rund einem Jahr als Redaktor entschied sich Hardegger für ein Studium an der Universität Zürich. Als Hauptfach wählte er Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen. Noch wusste er nicht genau, was er später einmal machen möchte.

«Der Journalismus war im Hinterkopf – deshalb wählte ich Publizistikwissenschaft als Nebenfach.»

Während des Studiums machte Hardegger die Unteroffiziersschule. Gleichzeitig interessierte er sich an der Uni immer mehr für Sicherheitspolitik.

Nach dem Abschluss bewarb er sich deshalb für eine Stelle bei der Armee. Als Öffentlichkeitsbeauftragter/Presseoffizier verbrachte er 2004 ein halbes Jahr im Kosovo. Kriegerische Auseinandersetzungen gab es rund fünf Jahre nach Kriegsende keine mehr, dennoch war die Situation noch immer angespannt. Hardeggers Aufgabe bestand unter anderem darin, Journalisten zu betreuen und mit Informationen zu versorgen, selber zu schreiben und zu fotografieren.

«Es ging darum, dass die Schweizer Bevölkerung mitbekam, warum der Einsatz der Schweizer Armee im Kosovo wichtig ist.»

Nach der Zeit im Kosovo ergab sich die Möglichkeit, für die Armee nach Bosnien zu wechseln. Hardegger gehörte dort einem kleinen Beobachtungs- und Verbindungsteam an. «Unser Auftrag war es, herauszufinden, wie die Stimmung vor Ort ist und die Entwicklung im Gebiet mitzuverfolgen», erklärt er. Sascha Hardegger war damals Teil der ersten dieser Missionen des Schweizer Militärs, die es bis heute gibt.

Nach Auslandeinsätzen arbeitete er für Blochers Departement

Nach dem halbjährigen Einsatz in Bosnien kehrte der damals 29-Jährige in die Schweiz zurück. Während eines Praktikums beim Zentrum für internationale Sicherheitspolitik des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten bewarb er sich beim Justiz- und Polizeidepartement als Mediensprecher. Wenig später sass er bereits mit dem zuständigen Bundesrat Christoph Blocher für ein Vorstellungsgespräch im Bundeshaus. Hardegger erhielt die Zusage und war fortan sehr gefordert. «Ich musste lernen, wie die Medien auf Bundesebene funktionieren, und hatte häufig mit Leuten zu tun, die ich zuvor nur in der ‹Tagesschau› gesehen habe. Meine Lernkurve war steil, aber ich war manchmal etwas überfordert», gesteht Hardegger.

Offenbar machte er seinen Job aber nicht so schlecht, denn er wurde stellvertretender Informationschef des Departements. Er war zuständig für Kommunikation und Medieninformationen über Bundesrats- und Sachgeschäfte. Vier Jahre lang macht er diesen Job. In diese Zeit fielen die Roschacher-Affäre und die damit zusammenhängende Absetzung des Bundesanwalts, die Tinner-Affäre, die Verschärfung des Asylgesetzes, aber auch die Abwahl von Christoph Blocher. Auf ihn folgte Eveline Widmer-Schlumpf. Hardeggers Fazit dieser vier Jahre:

«Super spannend, aber sehr herausfordernd.»

Das aviatische Portfolio als Pluspunkt auf dem Weg zur Rega

Irgendwann hatte er aber genug von der Bundespolitik. «Ich hatte den Drang nach mehr Sachkommunikation und weniger Politik», erzählt Sascha Hardegger rückblickend. Die Stelle des Rega-Kommunikationschefs war ausgeschrieben. Er bewarb sich und erhielt den Job. Sein aviatisches Portfolio war dabei sicher ein Pluspunkt, ist Hardegger überzeugt.

«Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man jemandem die Fliegerei nicht von null auf erklären muss und es hilft, sich als Kommunikationsspezialist in diesem Umfeld mit Helikopter- und Jetpiloten zu bewegen.»

Zu Sascha Hardeggers Aufgaben gehört es auch, den Medien Auskunft über aktuelle Projekte der Rega zu geben. PD

Am 1. Februar 2009 übernahm der damals 33-Jährige die interne und externe Kommunikation der Rega in der ganzen Breite. Zu seinen Aufgaben gehörte etwa das Erarbeiten des Gönnermagazins 1414, die Produktion von PR-Material, Jahresberichten und Kalendern, die Medienkommunikation, Marketing und Events. Hardegger sagt:

«Kommunizieren zu können für eine Institution wie die Rega, ist ein Privileg.»

Die Rega habe schon immer einen starken Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt. «Wenn man sich so stark über Gönnerbeiträge finanziert, ist es wichtig, dass man in der Öffentlichkeit ein gutes Ansehen hat.»

Als sehr neugieriger Mensch reizte es ihn nach einigen Jahren, eine neue Aufgabe zu übernehmen. «2015 übernahm ich den Bereich Helikoptereinsatz bei der Rega. Die Organisation der Einsatzbasen, des Personals, der Infrastruktur, der Einsatzzentrale und allem, was mit Helikoptereinsatz zu tun hatte, gehörte zu meinem neuen Aufgabenbereich.» Mit 130 Mitarbeitern ist dies der grösste Bereich der Rega. «Es war für mich eine grosse Chance, diesen Bereich zu übernehmen.» Im vergangenen Mai hat sich sein Aufgabenbereich erneut verändert und er ist nun Programmleiter Technologie und Innovation.

Weniger Zeit im Cockpit, dafür mehr mit der Familie

Bei der Rega hat Sascha Hardegger nicht nur eine erfüllende Arbeit gefunden, sondern auch seine Lebenspartnerin Sandra kennen gelernt. Seit neun Jahren sind die beiden ein Paar und seit sechs Jahren Eltern von Lio. «Im Sommer ist er in die 1. Klasse gekommen», erzählt der stolze Vater.

Outdoor-Aktivitäten sind für Sascha Hardegger sehr wichtig, hier anlässlich einer Bergtour im Sommer 2017 auf die Jungfrau im Berner Oberland. PD

Seit 2012 wohnt er mit seiner Familie in Winkel, nur gerade fünf Minuten von seinem Arbeitsort am Flughafen Zürich entfernt.

«Ich schätze den kurzen Arbeitsweg sehr.»

Was er aber dort im Flachland vermisst, sind die Berge aus der Heimat. Hardeggers Eltern wohnen noch immer in Salez und er ist mit seiner Familie hier regelmässig zu Besuch.

Deutlich weniger regelmässig als auch schon sitzt der Familienvater mittlerweile selber im Cockpit. Zwar hat er kürzlich seine Privatpilotenlizenz mit den nötigen Flugstunden erneuert, damit sie erhalten bleibt.

«Mittlerweile habe ich aber mindestens genauso Freude, wenn ich nach der Arbeit noch eine Biketour machen und danach Zeit zu Hause geniessen kann.»

Auch mit dem Gleitschirm ist er seit zwei Jahren gar nicht mehr geflogen. «Die Prioritäten haben sich mit der eigenen Familie ganz automatisch etwas verändert», so Sascha Hardegger.