Salez: Harfenistin Marika Cecilia Riedl spielte in der Kirche

Salez Ein Abend zum Verlieben: Harfenistin Marika Cecilia Riedl spielte in der Kirche Am Dienstagabend lud die Veranstaltungsreihe KiSSS zu ihrem bereits traditionellen Valentinskonzert ein. Es spielte die Konzert-Harfenistin Marika Cecilia Riedl aus Olten. 18.02.2023, 05.00 Uhr

Konzert-Harfenistin Marika Cecilia Riedl aus Olten spielte in der Kirche Salez. Bild: PD

Das Konzert im Rahmen von KiSSS (Konzert-Kunst-Kultur-Kirche in Sennwald-Salez-Sax) fand in der reformierten Kirche Salez statt. Die liebevolle Gestaltung des beeindruckenden und abwechslungsreichen Programms lag in den begabten Händen der jungen Konzert-Harfenistin Marika Cecilia Riedl aus Olten. Die für diesen Abend von der hoch­talentierten Künstlerin ausgewählte Musik brachte die Liebe in all ihren Facetten zu Gehör.