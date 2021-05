Salez Die Bauarbeiten für das neue Unterhalts- und Handwerkszentrum in der Strafanstalt Saxerriet starten In der Strafanstalt Saxerriet entsteht ein neues Unterhalts- und Handwerkszentrum. Nachdem die Vorbereitungs- und Rückbauarbeiten abgeschlossen sind, startet das Hochbauamt nun mit den Hauptarbeiten. Voraussichtlich Ende 2022 wird der Neubau fertiggestellt. 17.05.2021, 10.44 Uhr

In der Strafanstalt Saxerriet beginnt der Bau für die neuen Räume. Bild: Strafanstalt Saxerriet

(pd) Die bestehenden Räume für Handwerks- und Unterhaltsarbeiten in der Strafanstalt Saxerriet sind zu klein und viele Arbeitsabläufe sind entsprechend improvisiert. Auf dem Areal der Strafanstalt erstellt der Kanton deshalb ein neues Unterhalts- und Handwerkszentrum. Die Kosten belaufen sich auf 8,4 Millionen Franken, wie die Staatskanzlei in der Medienmitteilung schreibt. Der Kantonsrat genehmigte für das Vorhaben einen Kredit von 6,4 Millionen Franken. Ausserdem wird sich der Bund an den Kosten beteiligen.

«Mit dem Neubau entstehen zweckmässige und arbeitsrechtlich konforme Arbeitsplätze. Die neuen Räume erfüllen die Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz. Das Gebäude bietet Arbeitsplätze für 10 bis 18 Insassen», heisst es in der Mitteilung weiter.



Chance auf berufliche Weiterentwicklung

Das Gebäude fasst die verschiedenen Räume für die Unterhalts- und Handwerksarbeiten zusammen. Dies ermöglicht effizientere Arbeitsabläufe. Zusätzlich spart die Strafanstalt Kosten, da Unterhaltsarbeiten an Immobilien und am Fuhrpark verstärkt selber erbracht werden. Nicht zuletzt können die Insassen ihre beruflichen Qualifikationen erweitern und damit ihre Chance auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt verbessern.

Im Gebäude entstehen eine Schlosserei, eine Schreinerei, eine Malerei, eine Reparaturwerkstatt, ein Autowaschraum und Büros sowie Lager- und Nebenräume. Die Gebäudestruktur ist so geplant, dass künftige Nutzungsänderungen ohne grosse Eingriffe möglich sind.