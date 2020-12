Salez Der langjährige Präsident der Ortsgemeinde Salez tritt zurück: Fürs Dorf Gutes zu tun war Hansueli Dütschler wichtig Nach 20 Jahren im Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Salez, zwölf davon als Präsident, tritt Hansueli Dütschler zurück. Seine grössten Projekte waren der reaktivierte Wingert im Schlossfeld und das Gasthaus Löwen, das die Ortsgemeinde gekauft hat und restaurieren liess. Corinne Hanselmann 30.12.2020, 05.00 Uhr

Hansueli Dütschler vor dem Restaurant Löwen in Salez – einem der wichtigsten Projekte in seiner Amtszeit. Bild: Corinne Hanselmann

Etwas mehr als 20 Jahre ist es her, dass Hansueli Dütschler vom damaligen Präsidenten der Ortsgemeinde Salez, Willi Brändlin, gefragt wurde, ob er Interesse hätte, im Ortsverwaltungsrat mitzuwirken. «Der Rat wurde zu diesem Zeitpunkt von drei auf fünf Mitglieder aufgestockt», erinnert sich Hansueli Dütschler. Er sagte zu, weil er gerne etwas fürs Dorf machen wollte und gerne um Leute herum ist.

Die Bürger wählten ihn im Jahr 2000 in den Rat. Gleichzeitig wurde der bis dahin ausseramtliche Schreiber, Walter Reich, neuer Präsident. Marco Beglinger und Michael Berger wurden wie Dütschler neue Ratsmitglieder.

Für ein bestimmtes Ressort war Hansueli Dütschler nicht zuständig. «Ich habe Walter Reich in allen Bereichen unterstützt. Wir waren ein gutes Duo und haben vieles gemeinsam gemacht», so der 60-Jährige, der als Projektleiter bei der Schreinerei Dütschler AG tätig ist.

Respekt vor dem Amt des Präsidenten

Die Ortsgemeinde Salez begann, neue Anlässe fürs Dorf aufzuziehen. So zum Beispiel die Neujahrsbegrüssung, die es bis heute gibt und die zu Spitzenzeiten 50 bis 60 Besucher anzog.

«Wir liessen zudem das ‹Türgga höltsche› wieder aufleben», so Hansueli Dütschler, der diesen alten Brauch schon als Kind miterlebte. Mit dem Gutsbetrieb Rheinhof durfte die Ortsgemeinde hierbei auf einen tollen Partner zählen. Jeden Herbst trafen sich beim Höltschen um die 100 Dorfbewohner. Dütschler betont:

«Es ging uns bei solchen Anlässen nie nur ums Festen, sondern um das Wohl der Dorfbewohner – ob Bürger oder nicht – und das Zusammensein.»

Auch Anlässe, die es schon vor seiner Zeit im Rat gab, pflegte er gemeinsam mit seinen Kollegen weiter, so etwa das Blockhüttenfest und den Funken.

Anfang 2008 kommunizierte Präsident Walter Reich, dass er aufhören wird. Im Rat wurde man sich einig, dass Hansueli Dütschler sein Nachfolger werden sollte. Rückblickend sagt er.

«Ich hatte eigentlich nie Ambitionen, Präsident zu werden.»

Dennoch sagte er nach kurzer Bedenkzeit zu – vorerst für zwei Jahre. «Weil ich viel zusammen mit Walter Reich gemacht hatte, wusste ich, was auf mich zukommt. Dennoch hatte ich etwas Respekt.» Er musste lernen, vor Leuten zu sprechen, Sitzungen und Bürgerversammlungen zu leiten.

Der Wingert veranlasste ihn, Präsident zu bleiben

Nach zwei Jahren entschied Dütschler, noch bis Ende der Amtsdauer Präsident zu bleiben. Doch dann nahm das Projekt Wingert seinen Lauf.

«Im Rat haben wir schon Jahre zuvor davon gesprochen, dass man den Wingert beim Schloss Forstegg reaktivieren könnte. Es war ein Glücksfall, dass ein Bürger bei einer Versammlung dieselbe Idee vorbrachte.»

Hansueli Dütschler bei der Arbeit im Wingert. PD

Das liess sich Hansueli Dütschler natürlich nicht zweimal sagen. Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, das Landwirtschaftliche Zentrum Salez mit Planung und Kostenberechnung beauftragt, sodass den Bürgern ein Jahr später ein pfannenfertiges Projekt vorgelegt werden konnte. Sie stimmten zu und die Ortsgemeinde finanzierte und realisierte den Wingert, mit Unterstützung durch die Naturschutzgruppe Salez und freiwillige Helfer.

Heute wird der Rebberg durch den Verein Forstegger Rebleute bewirtschaftet, völlig losgelöst von der Ortsgemeinde. Als Pachtzins erhält die Ortsgemeinde jährlich einen Anteil der Weinflaschen. Hansueli Dütschler ist stolz auf dieses erfolgreiche Projekt.

Nach dem Wingert folgte das Gasthaus Löwen

Wieder überlegte er sich einen Rücktritt. Doch es folgte ein weiteres Grossprojekt, das seinen Einsatz forderte und das fast zu einem eigenen Kind wurde: das Gasthaus Löwen. «Es zeichnete sich ab, dass nach der Pensionierung der früheren Pächterin etwas passieren wird mit dem Gasthaus», erzählt Dütschler. Mit dem Gedanken, dass das geschichtsträchtige Haus im Dorfkern geschlossen und samt zugehörigem Bauland in die Hände von Spekulanten gelangt, wollte er sich nicht anfreunden.

«Wir diskutierten im Rat und stellten uns die Frage, ob es unsere Aufgabe ist, ein Restaurant zu übernehmen. Und ob die Ortsgemeinde dies finanziell stemmen kann.»

Man verhandelte mit der damaligen Besitzerin und wurde sich über den Preis einig. Einige Hürden später stimmten die Bürger dem Kauf des «Löwen» zu. Das Gasthaus wurde aufwendig restauriert und 2017 wieder eröffnet. Die Rendite stand und steht für die Ortsgemeinde dabei nicht im Vordergrund.

Die Ortsgemeinde Salez kaufte den «Löwen». Corinne Hanselmann

Viele positive Rückmeldungen

Bis heute erfüllt es Hansueli Dütschler mit Stolz und Freude, was aus dem «Löwen» geworden ist, der heute das einzige Restaurant in Salez ist. Vor dem «Löwen» steht nun auch ein Brunnen, was den Ortsgemeindepräsidenten besonders freut.

«Ich habe immer gesagt, in Salez fehlt ein Brunnen!»

Er ist überzeugt: «Wir haben mit dem ‹Löwen› etwas Gutes fürs Dorf und für die Gesellschaft machen können.» Er bekommt immer wieder Positives zu hören von Leuten, die das schöne Ambiente und die frische Küche im «Löwen» schätzen.

Eine weitere Idee, die Dütschler umsetzen konnte, sind die Besuche bei den über 75-jährigen Bürgerinnen und Bürgern. «Dies kam sehr gut an.» Als Geschenk brachte er jeweils ein Glas Bienenhonig mit.

Alle diese Projekte umzusetzen, war natürlich nur möglich mit der Unterstützung vom gesamten Verwaltungsrat der Ortsgemeinde, wofür ich allen recht herzlich danken möchte.

Wichtige Unterstützung durch den Arbeitgeber

«Bei den Projekten Wingert und ‹Löwen› stand ich zu 120 Prozent dahinter», sagt Dütschler rückblickend. Sie kosteten ihn viel Einsatz und Zeit. Die Überzeugung, damit etwas für die Öffentlichkeit zu tun und sich für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen, spornte ihn stets an.

In all den Jahren durfte Hansueli Dütschler immer auf Unterstützung durch seinen Arbeitgeber, die Schreinerei Dütschler AG seines Bruders Walter Dütschler, zählen. Dafür ist er sehr dankbar. «Ich hatte freie Hand und konnte das Amt als Ortsgemeindepräsident gut mit meiner Arbeit vereinbaren.»

Emil Bartholet übernimmt das Amt

In naher Zukunft steht bei der Ortsgemeinde Salez kein grosses Projekt an. Für Dütschler ist es deshalb der richtige Zeitpunkt, nach 20 Jahren und dem erfolgreichen Abschluss der zwei Grossprojekte aufzuhören. Er gibt Ende Jahr sein Amt weiter an seinen Nachfolger Emil Bartholet.

Hansueli Dütschler freut sich darauf, dieses Kapitel abzuschliessen und bald mehr Zeit mit seiner Lebenspartnerin geniessen zu können.