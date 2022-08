Frauen fertigen bunten Blumenschmuck für die Viehschauen

Salez «Das Vieh soll richtig leuchten»: Frauen fertigen nach alter Tradition bunten Blumenschmuck für die Viehschauen Tschäppel, Bauchgurt und Halfter: 14 Frauen haben im Landwirtschaftlichen Zentrum Rheinhof in Salez Viehschmuck hergestellt. Helen Baur-Rigendinger Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Handarbeit: Der Blumenkranz wächst – und mit ihm die Vorfreude auf die Alpabfahrt. Bilder: Helen Baur-Rigendinger

In Sommerferienlaune zeigt sich das Landwirtschaftliche Zentrum Rheinhof in Salez. Es grünt und blüht, die Bienen summen. Im Eingang zur Metallwerkstatt ist ein Meer von Blumen anzutreffen. Dahlien und Astern, Sonnenblumen und Hortensien, Tagetes und Rudbeckien. Dazu Berge von Koniferen, blühende Nielen und Tannenzweige. Drinnen wird fleissig gearbeitet, geschnitten und genäht, gestopft und gehämmert – und gelacht.

Insgesamt 14 Frauen aus der ganzen Ostschweiz haben sich zum Tageskurs «Tschäppel, Bauchgurt oder Halfter für ein stolzes Tier» eingefunden. Eine Bäuerin ist gleich mit drei befreundeten Frauen angereist, um Tschäppel herzustellen – ein dekorativer Kopfschmuck für ihre gehörnten Kühe.

Mitten in den Sommerferien

An langen Tischen kreieren weitere Kursteilnehmerinnen aus ausgedienten Feuerwehrschläuchen Bauchgurte für die Viehschauen. «Dieser Kurs mitten in den Sommerferien kommt just zur passenden Zeit», freut sich eine Bäuerin.

«Eine kurze Auszeit. Arbeit mit Blumen, Begegnung mit Frauen, neue Ideen. Das tut uns gut.»

Kompetent durch den Tag führen zwei Frauen aus dem Sarganserland: Marlen Bertsch, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin aus Heiligkreuz, und Monika Bertsch aus Flums-Hochwiese, die ein Flair für Blumen besitzt und leidenschaftlich gerne bastelt und dekoriert. «Uns ist es ein Anliegen, dass die Frauen den Schmuck für das Vieh auch zu Hause nacharbeiten können», betont Marlen Bertsch, die auf einem Bauernhof in Bad Ragaz aufgewachsen ist und früher selbst auf der Alp angepackt hat. Wichtig sei zudem, dass er den Tieren keine Schmerzen bereite und die Kosten für die Materialien nicht allzu hoch seien.

Vieh soll für den Höhepunkt des Jahres farbenfroh daherkommen

Mittendrin packt Elvira Brändle aus Dreien (Gemeinde Mosnang) mit einer Kollegin an. «Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, liebe die Arbeit im Stall und Garten», erzählt sie fröhlich. In Sachen «Kranzen» habe sie bereits Erfahrung. Am Kurs in Salez wolle sie Tipps und Tricks für die Herstellung und die Dekoration von Bauchgurten und Halfter kennenlernen. Insgesamt zwanzig Gurte und passende «Stirntäfeli» möchte die 20-jährige Landi-Verkäuferin in den kommenden Wochen für das Vieh ihres Freundes herstellen.

Grosser Auftritt ist am ersten Mittwoch im Oktober an der Viehschau in Bütschwil. Für diesen Tag gibt sie alles. 92 Dahlienstöcke hat Elvira Brändle im Frühjahr gepflanzt. «Das Vieh soll möglichst farbenfroh daherkommen, richtiggehend leuchten.»

Die Viehschau sei der Höhepunkt des Jahres.

«Ich bekomme jeweils Hühnerhaut, wenn wir mit Sennenchutteli und Hirtenhemd durchs Dorf zum Viehschauplatz laufen.»

Gute Befestigung des Materials ist wichtig

Die Zeit fliegt. Der Magen knurrt. Zum Mittagessen wird Salat und Lasagne aufgetischt, zum Dessert Kuchen und Kaffee. Frisch gestärkt geht’s zurück an den Arbeitsplatz, wo es in den folgenden Stunden rundum blumig zu- und hergeht.

«A und O ist das Zuschneiden des Materials», geben die Kursleiterinnen den Frauen als Tipp mit auf den Weg. Wichtig sei zudem, dass das Grünzeug gut befestigt werde. Wenn beispielsweise eine zweite Alpabfahrt angesagt sei, könne man lediglich die Blumen ersetzen. Empfohlen wird auch, die Floristennägel oder Agraffen vor dem Gebrauch in Wasser zu legen.

Viele, viele bunte Blumen: Leuchtende Sommerblumen in allen Farben dürfen bei der Dekoration von Tschäppel und Bauchgurt nicht fehlen.

Jetzt ist Fantasie gefragt. Will ich Ton in Ton arbeiten? Oder ganz farbig? Soll ich Sonnenblumen und Dahlien mischen oder doch lieber Sonnenhut und Margeriten? Wieder sind die Kursleiterinnen zur Stelle, geben gut gelaunt Tipps.

Geschmückte Gurte werden für den Alpabzug angezogen

Zum Kurs angemeldet hat sich auch Stefanie Müller, die mit ihrem Mann Konrad den Hof Steinersteg in Heiligkreuz führt. Routiniert geht sie ans Werk, umwickelt die zu einem Strick zusammengebundenen Strohballenschnüre mit Blumen und Grünzeug aus ihrem Garten: «Mit der Herstellung von Tschäppeln habe ich bereits Erfahrung», erzählt sie. Jetzt wolle sie sich an Bauchgurte wagen. Vier bis sechs Stück möchte sie für den «schönen Brauch» kreieren. Umgebunden wird der Schmuck im September ihren Tieren, wenn sie von den Alpen Siez, Kohlschlag und Mädems nach Hause zurückkehren.

Bauchgurte aus ausgedienten Feuerwehrschläuchen: Stefanie Müller vom Hof Steinersteg in Heiligkreuz freut sich, dass sie einen Beitrag für einen schönen Brauch leisten kann.

Heidi Preisig hat sich mit der Tochter und vielen Sommer­blumen aus dem eigenen Garten in den Rheinhof aufgemacht. «Mich interessiert, wie man Viehschmuck professionell herstellt», begründet die Bäuerin aus Frümsen ihre Motivation. Die Idee, Bauchgurte aus ausgedienten Feuerwehrschläuchen herzustellen, findet sie genial – «eine günstige und langlebige Methode».

Die von Mutter und Tochter kreierten Bauchgurte werden am 10. oder 17. September zu bestaunen sein, wenn die rund 140 Jungrinder von Valtüsch im Weisstannental heimwärts ziehen. «Pächter der Alp ist unser Sohn», verrät Preisig.

«Unsere Familie will mithelfen, eine alte Tradition im Sarganserland zu pflegen.»

Letztes Jahr wegen Wolfsrissen auf Blumenschmuck verzichtet

Letztes Jahr habe man auf Wunsch des zuständigen Älplers auf Blumenschmuck bei der Alpabfahrt verzichtet, weil der Wolf über dreissig Schafe gerissen habe. Heuer habe man diesbezüglich bisher Glück gehabt. Auch das Wetter habe mitgespielt. Das Gras wachse zufriedenstellend und Wasserknappheit sei kein Thema.

Der Schweiss rinnt, die Blumenberge werden kleiner, die Tschäppel voller, die Blumengebinde an den Bauchgurten länger, die Vorfreude auf die Alpabfahrten und Viehschauen grösser. Und was jetzt? «Jetzt fahre ich nach Hause, binde einer Kuh im Stall den blumigen Gurt um und knipse ein Bild», sagt eine junge Frau, lacht und macht sich zufrieden auf den Heimweg.

