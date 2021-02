Salez Biber bereiten nicht nur Freude: Der Melioration bringt er vor allem Arbeit und Kosten Die Melioration Sennwald ist dabei, Schäden an Drainageleitungen zu beheben. Denn die entstandenen Vertiefungen auf einer Wiese sind eine Gefahr für Tiere und Maschinen. Der Übeltäter war der Biber. Corinne Hanselmann 23.02.2021, 10.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Meliorationspräsident Markus Rohrer prüft die Tiefe der entstandenen Löcher. Corinne Hanselmann

Salez Fast die Hälfte des Stiels verschwindet, als Markus Rohrer, Präsident der Melioration Sennwald, eine Schaufel in ein Loch steckt. Mitten auf einer Wiese nördlich des Gutsbetriebs Rheinhof in Salez, sind an mehreren Stellen solche Löcher bis hinab auf die Drainageröhren entstanden. Sie haben zum Teil eine Breite von rund 20 bis 30 Zentimetern und stellen beim Weidegang eine grosse Unfallgefahr für das Vieh dar, wie Sepp Vogel, Leiter des Gutsbetriebs, sagt. Auch bei der Bewirtschaftung mit Maschinen sind die Löcher eine Gefahr.

Deshalb musste die Melioration, die für den Unterhalt der Drainageleitungen zuständig ist, nun etwas unternehmen und ist mit dem Bagger aufgefahren. «Wir wollen nachsehen, was passiert ist», erklärt Präsident Markus Rohrer.

«Das hatten wir so nämlich noch nie.»

Auf Plänen sind alle Leitungen eingezeichnet. Corinne Hanselmann

Wasser suchte sich einen Weg nach unten

Entstanden sind die Vertiefungen in den letzten Monaten. Weil ein Biber in der nahegelegenen Wisle einen Damm gebaut hat, flutete Wasser aus dem Bach die Wiese. Es entstand ein grosser See. Nachdem in Absprache mit dem Wildhüter Massnahmen am Biberdamm getroffen wurden, konnte das Wasser wieder etwas besser abfliessen. Der See auf der Wiese verschwand nach und nach.

Dann entdeckte der Betriebsleiter Sepp Vogel die Löcher im Boden. «Wir vermuten, dass sich das Wasser einen Weg nach unten suchte und diesen hier bei den Tonröhren der Drainageleitungen fand», sagt Markus Rohrer. Beim Ausbaggern zeigt sich, das einige davon zerbrochen sind. Sie haben an dieser Stelle einen Durchmesser von 30 Zentimetern.

«Das Leitungsnetz hat hier immer funktioniert. Erst seit wir diesen See auf der Wiese hatten, ist der Boden zusammengesackt und die Leitungen kaputt gegangen. Das ist bis jetzt noch nie passiert.»

Er sieht den Damm des Bibers deshalb als Auslöser für die entstandenen Löcher.

Die defekten Röhren müssen ausgetauscht werden. Corinne Hanselmann

Mit dem Auswechseln der Rohre ist es nicht getan

Die Drainageleitungen wurden vor rund 70 Jahren verlegt, um das Gebiet zu entwässern und für die Landwirtschaft besser nutzbar zu machen. Über 1000 Kilometer Leitungen unterhält die Melioration in der Gemeinde Sennwald. Auf Plänen ist jede einzelne Leitung genau eingezeichnet. An dieser Stelle haben die Leitungen einen Abstand von rund 18 Metern. «Ein Teil dieser Tonröhren hat ihre Lebensdauer langsam erreicht», sagt Markus Rohrer. Geht eine Leitung kaputt, wird sie heute mit Kunststoff-Rohren ersetzt.

Die defekten Leitungen müssen ausgetauscht werden. Corinne Hanselmann

Mit dem Austausch der Rohre ist es auf der Wiese des Gutsbetriebs jedoch nicht getan. «Wir müssen Humus herführen, die Löcher auffüllen, planieren und wieder ansäen», so Rohrer. Pro defekte Stelle rechnet er mit Kosten von 2000 bis 3000 Franken. «Es sind Landwirte aus der Melioration, welche diese Arbeiten ausführen.» Wären Baufirmen involviert, kämen die Reparaturen um einiges teurer, weiss der Präsident. Beiträge vom Kanton gibt es keine. Rohrer erhielt die Auskunft, dass für Folgeschäden, die es durch den Biber gibt, kein Geld zur Verfügung stünde.

Die Löcher sind hier nicht die einzigen Biberspuren

Während ein Landwirt baggert, beurteilt ein weiterer, ausgerüstet mit Gummistiefeln und Schaufel, die Schäden im Graben aus der Nähe. Ein Dritter fährt mit Traktor und Druckfass vor. Mit einem Schlauch wird er die Leitungen spülen, bevor neue Rohre eingesetzt werden können.

Mitten auf der Ökofläche hat der Biber Tunneleingänge gegraben. Corinne Hanselmann

Der Biber hat in diesem Gebiet ganze Arbeit geleistet, wie Sepp Vogel auf einer nahen Ökofläche zeigt. Nebst frischen Nagespuren an Baumstämmen sind da und dort Eingänge zu unterirdischen Tunnels und häufig benutzte Wege des Bibers zu sehen. Die Ökoflächen werden ein- bis zweimal jährlich gemäht. Auch hier ist mit den Maschinen nun grosse Vorsicht geboten. Der Windschutzstreifen entlang der Wisle, welcher zum Gutsbetrieb gehört, wird aktuell ausgeholzt. Im gleichen Zug werden dort auch die vom Biber angenagten Bäume gefällt, die auf Strasse und Leitung zu stürzen drohen.

Während die Verbreitung des Bibers vielen Tier- und Naturfreunden Freude bereitet, verursacht sie der Melioration Sennwald vor allem Arbeit und Kosten.