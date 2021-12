St.Gallen holt sich einen Erlös aus der Strafanstalt Saxerriet

Salez Adventsverkauf im Saxerriet: Ab 2022 schöpft der Kanton den Erlös ab Die Kreativabteilung der Strafanstalt Saxerriet töpfert, sägt, näht und malt künftig für die Staatskasse. Somit fliessen 20000 Franken pro Jahr nicht mehr in die Unterstützungskasse der Anstalt. Heini Schwendener 16.12.2021, 17.40 Uhr

Produkte aus dem Programm für Individualförderung der Strafanstalt Saxerriet, die im Adventsverkauf im Laden der Gärtnerei angeboten werden. Bilder: Heini Schwendener

Im beliebten Advents- und Weihnachtsmarkt der Strafanstalt Saxerriet sind wunderbare Produkte ausgestellt, die in der Gärtnerei oder im Programm zur Individualförderung entstanden sind. In diesem Programm arbeiten acht bis zehn Personen, die aus gesundheitlichen oder psychosozialen Gründen den Arbeitsanforderungen im Normalvollzug nicht gerecht werden und ein Time-out benötigen. So arbeiten sie unter anderem im gestalterischen Bereich mit Ton, Holz und Stein, sie malen, sägen, nähen usw.

Die Produkte dieser Kreativabteilung werden zur Weihnachtszeit verkauft, aber zum Teil auch unter dem Jahr auf Bestellung oder für sonstige Märkte produziert. Der Erlös beträgt durchschnittlich pro Jahr etwa 20 000 Franken, wie Direktorin Barbara Looser gegenüber unserer Zeitung bestätigt.

Kanton erschliesst sich neue Einnahmen

Dieses Geld floss bisher in die Unterstützungskasse der Strafanstalt Saxerriet und kommt deren Insassen zugute. Ab 2022 ist aber Schluss damit, denn der Kanton St. Gallen spart. Er kürzt dafür nicht nur Ausgaben, sondern generiert auch neue Einnahmen. Dazu gehören fortan auch die 20000 Franken Erlös, welche die kreativen Arbeiten, die im Programm zur Individualförderung entstanden sind, generiert haben.

SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess, Grabs. Bild: Anna Tina Eberhard

Als im kantonalen Parlament die Sparmassnahmen diskutiert wurden, hatte die Grabser SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess zwar dagegen votiert, aber keinen Antrag gestellt. Sie kritisiert die Massnahme als demotivierend für die Betroffenen dieses sozialpädagogischen Programms in der Strafanstalt:

«So kann man doch nicht den Staatshaushalt sanieren. Und gegen aussen ist das ein schlechtes Zeichen.»

Katrin Schulthess befürchtet, dass bei weiteren Sparrunden des Kantons gar einmal das teure Programm zur Individualförderung in Frage gestellt werden könnte.

Erträge in den allgemeinen Staatshaushalt

Dieses Programm genoss bezüglich seiner Wertschöpfung bisher einen Sonderstatus in der Strafanstalt. Im Saxerriet sind alle Insassen zur Arbeit verpflichtet, Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es beispielsweise in den Bereichen Gärtnerei, Industrie oder Pferdehof. Die Erträge, welche daraus erzielt werden, gehen in den allgemeinen Staatshaushalt und sind Teil des Budgets der Strafanstalt. Das gilt künftig also auch für die Erlöse, welche der Produktverkauf aus dem Programm zur Individualförderung generiert. Laut Barbara Looser kann die Unterstützungskasse dies verkraften.

Künstlerisch gestaltete Produkte entstehen im Programm zur Individualförderung im Saxerriet

Kanton hat keinen Zugriff auf Unterstützungskasse

Die Unterstützungskasse ist nämlich mit rund einer halben Million Franken dotiert. 80 Prozent ihrer Einnahmen stammen aus Spenden. Der Verkauf von Produkten sowie die Bussen wegen disziplinarischer Verstösse machen je 10 Prozent der Einnahmen aus. Wichtig ist der Direktorin, die erst seit Mai im Saxerriet arbeitet, dass das über die Jahre angehäufte Geld der Unterstützungskasse auch gebraucht wird.

Verjubelt werden kann es freilich nicht, denn es ist reglementiert, wie es verwendet werden darf. Barbara Looser will Mitarbeitende wie Insassen dazu animieren, gute Projektideen zu entwickeln. So konnten zum Beispiel mit Geld aus der Unterstützungskasse jüngst die Geräte des Fitnessraums erneuert werden. Und auch «verwandte» Einrichtungen wie das Massnahmenzentrum Bitzi in Mosnang und das Jugendheim Platanenhof in Uzwil konnten mit Beiträgen aus der Unterstützungskasse Projekte realisieren. Barbara Looser sagt:

«Fitness ist für unsere Insassen sehr wichtig. Ein mögliches Projekt wäre darum eine Street-Work-out-Anlage.»

Weil eine solche Anlage im Freien allerdings ein solides Fundament braucht, müsste ein weiteres Departement einbezogen werden. Projekte, welche die Strafanstalt selber umsetzen kann, sind diesbezüglich natürlich einfacher.