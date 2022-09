Alpabzug Wartau: 450 Tiere kommen zurück ins Tal

Saisonende «Es war ein super Alpsommer»: Über 450 Tiere wurden bei der Alpabfahrt in Wartau von Zuschauerinnen und Zuschauern begrüsst Mit Blumen und Glocken geschmückt zog das Vieh am Samstag durch die Dörfer - ganz zur Freude des Publikums. Nach einem heissen Sommer auf der Alp ruft das Zuhause in Wartau. Michael Kyburz 13.09.2022, 05.00 Uhr

Leb wohl, schöne Alpenwelt: Die Vorfreude auf die nächste Alpsaison steht so manchem Tier förmlich ins Gesicht geschrieben. Bild: Michael Kyburz

Längst bevor man den Alpabzugstross sehen kann, kündigen die tiefen Klänge der Kuhglocken den alljährlichen Abzug des Viehs von den Sommerweiden an. Am vergangenen Samstag haben in der Gemeinde Wartau zwei Alpkorporationen ihr Vieh ins Tal gebracht.