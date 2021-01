Säntis Das 2,5 Kilometer lange Zugseil der Säntis-Schwebebahn wird demnächst ersetzt Vom 11. bis zum 29. Januar finden bei der Säntis-Schwebebahn Instandhaltearbeiten statt. Unter anderem muss das obere Zugseil ausgetauscht werden. 09.01.2021, 05.00 Uhr

Mitarbeiter der Säntis-Schwebebahn begutachten das neue Zugseil. Bild: PD

(pd) Der Betrieb der Schwebebahn ist in den letzten drei Januarwochen eingestellt. Auf dem Säntis kehrt vermeintlich Ruhe ein – allerdings täuscht dies. Denn bereits in den frühen Morgenstunden schwebt die Kabine von der Schwägalp dem Gipfel entgegen. Mitarbeiter, Monteure und Handwerker entsteigen der Bahn und erfüllen den Berg mit Leben. Denn an allen Ecken wird erneuert, revidiert und gereinigt. Dies schreibt die Säntis-Schwebebahn AG in einer Mitteilung.