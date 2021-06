Projekttage Kinder vom Schulhaus Hof haben rund um Gams Spannendes erlebt Das vielseitige Programm und die Wanderung zur Simmi liessen Kinderherzen in der Projektwoche höherschlagen. 09.06.2021, 12.58 Uhr

Die Kinder genossen das Spielen im Wald. Bild: PD

(pd) Die Projekttage des Schulhauses Hof hatten dieses Jahr ein wunderbares Thema: «Rund um Gams». Wie der Name schon sagt, vergnügten sich die Kinder vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse an verschiedenen schönen Plätzen in Gams.