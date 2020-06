Run for Hope: 44000 Franken wurden für Hilfsbedürftige im Kanton St. Gallen gesammelt Rund 2000 Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Ehemalige aller kantonalen Mittelschulen haben bei der Aktion Run for Hope mitgewirkt. 11.06.2020, 05.00 Uhr

Lauter zufriedene Gesichter am Run for Hope der Kantonsschule Sargans. Begeistert vom Hilfsprojekt: Matthias Hüppi.

(pd) Das Resultat lässt sich sehen: 44000 Franken können für Hilfsbedürftige gespendet werden.

Am letzten Freitag, pünktlich um 15.40 Uhr, streiften sich alle Beteiligten ihr blaues Run for Hope-T-Shirt über und wurden vom Moderator und Mitorganisator Oliver Friedrich über einen Livestream begrüsst. Alleine in der Wohnregion für einen guten Zweck zu laufen, walken oder spazieren und trotzdem verbunden zu sein – das war der Grundgedanke der Spendenaktion.

Prominente liefen mit

Auch Prominente hatten sich für den Anlass, der von Sportlehrern der Kanti Sargans organisiert wurde, begeistern lassen und unterstützten mit ihrer Anwesenheit und ihrem Mitwirken das Projekt. FM1-Radiomoderator Morgen-Joe, die ehemalige Kunstturnerin Ariella Kaeslin, Regierungsrat und Bildungschef Stefan Kölliker sowie der Präsident des FC St.Gallen, Matthias Hüppi, nahmen am Lauf teil.

Damit war der Unterhaltungswert des Livestreams garantiert. Ein Mix aus Musik, berührenden Schüleraussagen, witzigen Interviews mit den Protagonisten sowie die Bekanntgabe der Spendensumme sorgten bis zum Schluss für emotionale Momente.

Matthias Hüppi ist total überzeugt vom Projekt

Matthias Hüppi war von der Idee begeistert: «Ich bin total überzeugt vom Projekt, weil Bewegung generell wichtig ist, auch und gerade in dieser speziellen Zeit, und wenn man sich dabei gleichzeitig für eine gute Sache einsetzt, für die Menschen, welche wirklich von dieser Coronakrise getroffen wurden, dann unterstütze ich das sehr gerne.»

Gutes für Hilfsbedürftige tun

Ganz im Sinne der Organisatoren der Solidaritätsaktion Run for Hope wollten auch die vier regionalen Banken, die St. Galler Kantonalbank, die UBS, die Raiffeisenbank und die Bank Linth, gemeinsam ein Zeichen setzen. Zusammen spendeten sie für die Aktion, indem sie jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer der Kantonsschule Sargans zusätzlich mit vier Franken unterstützten, was 2000 Franken ergab.

Insgesamt wurden beim Run for Hope die stolze Summe von 44000 Franken an Spenden gesammelt. Dieser Betrag wird gemäss Philipp Holderegger, Geschäftsführer der Caritas St.Gallen-Appenzell, künftig in den Regionalstellen Sargans, St. Gallen und Uznach für armutsbetroffene Menschen verwendet. Dazu gehören am Existenzminimum lebende Menschen, die arbeiten, (sogenannte Working Poor) und durch die Coronakrise in finanzielle Not geraten sind.