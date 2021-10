Pseudogericht "GCCL" findet Unterstützer in Liechtenstein

Ruggell Die Bewegung des Pseudogerichts «GCCL» findet Unterstützer in Liechtenstein Der Landespolizei Liechtenstein ging ein dicker Fisch ins Netz. Sie verhaftete in Ruggell die zentrale Figur einer staatsfeindlichen Bewegung.



Elias Quaderer Jetzt kommentieren 13.10.2021, 16.27 Uhr

Der Gründer des «GCCL» wurde vor drei Wochen im Ruggeller Gasthaus Rössle verhaftet. Bild: Marco Ritter

«Liebe Freunde, wir vom GCCL Liechtenstein treffen uns am Sonntag um 17 Uhr im Rössle Ruggell zum Informationsaustausch und Fragerunde. CP ist auch dort.» Diese Nachricht kursierte vor gut einem Monat – just in der Woche, bevor das «Rössle» von der Landespolizei geschlossen wurde – auf den Plattformen der Corona-Massnahmengegner Liechtensteins.

Hinter der Einladung steckt eine Gruppierung der Staatsverweigerer – in Deutschland und der Schweiz auch als «Reichsbürger» bekannt.