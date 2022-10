Museum in Rüthi muss geräumt werden

Zuständig für die Museen in Rüthi ist die politische Gemeinde. Das gilt für das zu räumende Schwärzerles-Theres-Huus, das gegenüberliegende Ortsmuseum (altes Schulhaus) sowie das Puppenmuseum. Auch in diesem steht eine Änderung bevor. Die «Puppeneltern» Jeanette und Bruno Nussbaumer ziehen sich altershalber per Ende 2023 zurück. Schon jetzt werden Nachfolger gesucht. Monika Meyer als Leiterin des Ortsmuseums hofft, möglichst nächsten Sommer mit der Einarbeitung der Neuen beginnen zu können. (gb)