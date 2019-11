Rücksicht auf die Schonzeit der Fische: Der Steinenbachsämmler in Sennwald wird saniert und erhält neu eine Umgehungsleitung

Am Montag wurde der symbolische Spatenstich für die Sanierung des Steinenbachsämmlers vollzogen. Der Sämmler, kurz vor der Einmündung in den Rheintaler Binnenenkanal, ist 115 Jahre alt. Er wird nun in Etappen saniert, womit die Bauherrschaft Rücksicht auf die Schonzeit für die Fische nimmt.