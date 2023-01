BZR Rorschach/Altstätten: Schule öffnet am Tag nach dem Drohanruf

Rorschach/Altstätten Eine brodelnde Gerüchteküche, gemischte Gefühle beim Personal und Bilder, die in den Köpfen bleiben – BZR-Rektor über den Schulalltag nach dem Drohanruf Ein anonymer Drohanruf verursachte am Mittwoch einen Grosseinsatz der Polizei und die Evakuierung der Berufs- und Weiterbildungszentren (BZR) in Rorschach und Altstätten. Die Schule nahm den Unterricht am nächsten Tag wieder auf, die Lernenden hätten den Vorfall gut weggesteckt, sagt Rektor Grunauer. Aber die Lage könne sich schnell ändern. Saskia Ellinger Jetzt kommentieren 12.01.2023, 17.39 Uhr

Wer gestern ins Berufs- und Weiterbildungszentrum in Rorschach wollte, wurde von einer Polizeiabsperrung aufgehalten. Bild: Andrea Tina Stalder

Ein Drohanruf, drei evakuierte Gebäude, ein Grosseinsatz der Kantonspolizei mit Panzerschutzwesten, Helmen und Gewehren – was wie der Beginn eines dramatischen Hollywoodfilms klingt, war gestern an den beiden Standorten des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rorschach-Rheintal (BZR) Realität. Jedoch hatte der Vorfall ein vorerst gutes Ende: Die 500 betroffenen Lernenden sowie das Lehr- und Verwaltungspersonal wurden rechtzeitig informiert und in Sicherheit gebracht.

Der Unterricht sei heute wieder aufgenommen worden, trotzdem würden teils noch gemischte Gefühle herrschen, vor allem beim Lehrpersonal, sagt BZR-Rektor Rolf Grunauer: «Dass die Ermittlungen noch laufen und keine abschliessenden Erkenntnisse vorhanden sind, schafft bei einigen Unsicherheit. Das muss man nicht schönreden.»

Die Lage ist aktuell ruhig – das kann sich aber schnell ändern

Polizisten in voller Montur mitten in der Schule – dieses Bild wird wohl einigen der gestern Anwesenden noch länger vor Augen bleiben. Trotzdem zeigt sich die Lage am Tag nach dem Vorfall laut Grunauer ruhig. Die Lernenden hätten den gestrigen Tag gut weggesteckt, es gebe keine Personen, die aufgrund ihrer Verfassung speziell betreut werden müssten.

Und selbst wenn, ist sich Grunauer sicher, dass die «pädagogischen Profis», wie er seine Lehrerschaft nennt, die Situation gut meistern würden. Eine umfassende Thematisierung der Ereignisse im Unterricht sei aktuell somit nicht nötig. Und sollte es doch Gesprächsbedarf in einer Klasse geben, würden die Lehrpersonen auf die Bedürfnisse der Lernenden eingehen.

Aber die Lage könne sich schnell ändern, sagt Grunauer. Der Vorfall ist erst wenige Stunden her, bei manchen mag der Schock noch tief sitzen, die Erlebnisse noch nicht ganz verarbeitet worden sein. Dementsprechend könne sich mit der Zeit durchaus mehr Handlungsbedarf seitens der Schule ergeben. Und sollte es dazu kommen, dass Lehrpersonen oder Lernende an ihre Grenzen stossen, könnten sie sich beim schulinternen Sozialdienst Hilfe holen.

Die Gerüchteküche brodelt

Das aussergewöhnliche Ereignis wird schnell Gesprächsthema, die Lernenden tauschen sich in den sozialen Netzwerken und Chats aus. Gerüchte über einen bewaffneten Schüler vor Ort kamen in Umlauf. Ein Bild von einem Ortsplan, darauf ein mit einem Kreuz markiertes Gebäude und einer Drohung vom mutmasslichen Täter, wurde herumgeschickt. Das sind nur zwei Beispiele, das wirkliche Ausmass ist nur schwer nachvollziehbar.

«Wir wollen gar nicht wissen, was alles auf Social Media kursiert», sagt Rektor Grunauer dazu. Er verzichte darauf nachzuforschen, welche Inhalte zu dem Thema gepostet oder anderweitig verbreitet wurden. Das wäre auch nicht zielführend, sagt er. Aber Grunauer werde das Thema selbst durchaus in seinem Unterricht aufgreifen. Die Kommunikation auf solchen Netzwerken, das Ausmass und deren Folgen seien nämlich nicht nur in Bezug auf den Vorfall relevant, sondern auch im Lehr- und Arbeitsalltag der jungen Erwachsenen.

Doch was ist nun dran an den oben genannten Gerüchten? «Wir stützen uns auf Fakten und interessieren uns nicht für Spekulationen», sagt Grunauer. Auch die Kantonspolizei möchte aus taktischen Gründen keine Stellung beziehen. Die Ermittlungen sollen nicht beeinflusst werden.

«Wir hoffen, dass weiterhin niemand zu Schaden kommt und es ein einzelnes Ereignis bleibt», sagt Grunauer. Dass alles so glimpflich ausgegangen sei, der Unterricht wieder aufgenommen werden konnte, und sich weder die Lernenden noch die Mitarbeitenden traumatisiert zeigen, habe die Schule der ruhigen und fokussierten Arbeit der Kantonspolizei zu verdanken. Grunauer schätze dies sehr, vor allem vor dem Hintergrund der knappen Ressourcen der Kantonspolizei.

