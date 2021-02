Rockmusik Zweimal Good News für die Fans von Megawatt, der Band um den Seveler Thomas Graf Megawatt ist für die Swiss Music Awards nominiert. Und am Donnerstag gibt’s für die Fans ein Onlinespektakel. Die Freude bei den erfolgreichen Musikern ist riesig.

Bettina Stahl-Frick 02.02.2021, 05.00 Uhr

Für den Swiss Music Award nominert: Die Band Megawatt. Photoworkers

«Thomas, sitzt du?», habe Georg Schlunegger von der Musikproduktionsfirma «Hitmill» gefragt. «Ja, meistens beim Autofahren», habe er über die Freisprechanlage geantwortet. Sekunden darauf versteinerte das Lachen von Thomas Graf. Denn für einen Moment glaubte er, nicht richtig gehört zu haben: «Megawatt ist in der Kategorie Best Breaking Act für die Swiss Music Awards nominiert.»

«Das ist wirklich mega»,

freut sich Frontmann Thomas Graf. Es war vergangene Woche, als das Management ihm die frohe Botschaft überbrachte. Auf den Tag genau nach ihrem Kick-off in der Sendung «SRF bi de Lüt» in Samnaun. «Megawatt eroberte die Schweizer Rock-Herzen» war in der Berichterstattung zu lesen.

Auf Anhieb stiessen die fünf Musiker – wovon Thomas Graf aus Sevelen und Marco Gassner aus Triesenberg stammen – auf helle Begeisterung, entsprechend schnell formierte sich eine Fangemeinde. Mit dem Lied «80er Jahr» schafften sie es auf Platz 11 der Single-Charts. Und nun folgt die Nominierung für die 14. Swiss Music Awards, die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz.

In der Kategorie Best Breaking Act sind aufstrebende Musiker nominiert, die im vergangenen Jahr deutlich demonstriert haben, dass mit ihnen in Zukunft zu rechnen ist. Neben Megawatt ausserdem nominiert ist Pronto und Monet192, beide Schweizer Rapmusiker.

«Allein die Nomination ist ein grosser Erfolg für uns»

Die Freude unter den Megawatt-Musikern ist gross – «vor allem weil wir diese Nominierung nicht beeinflussen konnten und wir sie vielmehr allen Menschen zu verdanken haben, die unsere Musik hören», sagt Thomas Graf. Und dies sind mittlerweile viele – beide Konzerte, die Megawatt im September in der Schweiz noch spielen konnte, waren ausverkauft.

Ob es zu einem Sieg in ihrer Kategorie reicht, kann Thomas Graf nicht abschätzen. Will er auch gar nicht.

«allein die Nomination ist ein grosser Erfolg für uns – und alles andere kommt, wie es dann eben kommt»,

sagt er. Die Fans können es mitsteuern: Neben einer Jury-Bewertung kann man für die Nominierten auf www.swissmusicawards.ch/voting bis zum 12. Februar um Mitternacht für seine Favoriten abstimmen. Die nationale Liveübertragung der Swiss Music Awards auf 3+ findet am Freitag, 26. Februar, um 20.15 Uhr statt. Nik Hartmann moderiert die abendfüllende TV-Show live aus dem Hallenstadion. Im Coronazeitalter zwar ohne Publikum, dafür mit umso mehr Emotionen und Liveauftritten.

Der Seveler Thomas Graf, Leadsänger der Band Megawatt.







Benjamin Manser

Auf ihren Lorbeeren ruht sich die Band nicht aus: Am Donnerstag, 5. Februar, möchten sie all ihre Fans mit einem Streaming-Konzert überraschen. «Mit einem kurzen, aber deftigen Konzert», sagt Thomas Graf. Zu sehen ist es für alle gratis auf Facebook oder Youtube – Beginn ist um 20.30 Uhr. Neben einer Lichtshow mit allem drum und dran haben die Musiker noch eine Überraschung: Zoom-Tickets. Somit werden die Fans quasi zu einem Teil der Show, zu welcher sie live zugeschaltet sind. Zwar nicht zusammen, aber immerhin: Sie alle können ganz vorne in der ersten Reihe stehen.

Thomas Graf, Leadsänger der Band Megawatt, posiert für ein Porträt, am Samstag, 15. Februar 2020, in Schaan.







Benjamin Manser

Da die Anzahl der Zoom-Tickets begrenzt ist, wird Megawatt sie verlosen. Und so geht’s: Für die Band auf der Website der Swiss Music Awards voten und davon einen Screenshot machen. Dieses Bild kann bis heute Abend an livestream@megawattmusig.ch geschickt werden. Wer zu den Gewinnern gehört, erhält im Laufe des darauffolgenden Mittwochs den Zoom-Link zugeschickt.

«Wir freuen uns auf unser Experiment!», sagt Thomas Graf. Noch lieber würde er wie auch seine Bandmitglieder die Fans live sehen. Für Thomas Graf aber steht fest: «Ob live oder online – wir werden sicher nicht still sein!»