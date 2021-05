Werdenberg: Spurenstoffe belasten kleine Bäche stark

Werdenberg-Rheintal Wasserqualität ungenügend: Für die Organismen in kleinen Bächen sind Grenzwertüberschreitungen ein hohes Risiko Der Kanton hat die Wasserqualität von 14 kleinen Fliessgewässern untersucht, darunter auch im Entsumpfungskanal Sennwald und im Haager Entsumpfungsgraben. Die Resultate sind «unbefriedigend »bis «schlecht». Besser sieht die Situation bei grossen Bächen und Flüssen aus. Heini Schwendener 19.05.2021, 11.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Labor wird die biologische Wasserqualität untersucht. Bild: Mike Hauser

Die Ergebnisse der Messkampagne 2018 bis 2020, mit der die Spurenstoffe in Fliessgewässern durch das kantonale Amt für Wasser und Energie (AWE) untersucht worden, liegen vor. Die Messkampagne zeigt, dass die Gewässer die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen und dass oft ein hohes Risiko für die Gewässerorganismen besteht. Verantwortlich für die Überschreitungen der Grenzwerte der Gewässerschutzverordnung seien vor allem Pestizide und eine Industrie- chemikalie, schreibt das AWE in einer Medienmitteilung.

Unter den 14 ausgewählten Bächen in stark genutzten Gebieten im Kanton, die hinsichtlich organischer Spurenstoffe untersucht wurden, befinden sich auch der Entsumpfungskanal in Sennwald und der Haager Entsumpfungsgraben. Diese beiden kleinen Werdenberger Fliessgewässer schlossen mit der Bewertung «schlecht» ab – wie sechs andere Bäche im übrigen Kantonsgebiet. Sechs der 14 kleinen Fliessgewässer erreichten ein «unbefriedigend», bessere Noten («mässig», «gut» oder «sehr gut») gab es nicht.

Die Werte der beiden Werdenberger Fliessgewässer

Die Werte in den beiden Werdenberger Bächen wurden im Jahr 2020 gemessen. Im Entsumpfungskanal Sennwald überschritten drei Substanzen die Grenzwerte der Gewässerschutzverordnung an 56 Tagen oder während 31 Prozent der gesamten Untersuchungszeit. Im Haager Entsumpfungsgraben überschritten fünf Substanzen die Grenzwerte gar an 140 Tagen oder während 83 Prozent der Untersuchungszeit.

Probeentnahme in einem Bach. Bild: PD

Alle kleinen Bäche im Kanton St.Gallen sind zusammen 3400 Kilometer lang, das entspricht drei Viertel der Fliessgewässerstrecken. Die kleinen Bäche bilden wertvolle Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere. In diesen kleinen Fliessgewässern ist die kritische Grenze bei der Verunreinigung schneller erreicht als in grossen Bächen und Flüssen. Der Schutz dieser kleinen Gewässer sei darum von grosser Bedeutung für ein funktionierendes Gewässerökosystem und den Erhalt der Biodiversität, heisst es in der Medienmitteilung des AWE.

27 Substanzen sind verantwortlich

Die Überschreitungen der Qualitätskriterien und Anforderungen wurden bei der Messkampagne durch 27 Substanzen verursacht: 14 Herbizide (Unkrautvertilger), sieben Insektizide, zwei Fungizide (Mittel gegen Pilzbefall), drei Arzneimittel und die Industriechemikalie PFOS (Perfluoroctansulfonsäure).

Im Kanton St.Gallen führt das Amt für Wasser und Energie seit 2019 gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen eine Sensibilisierungskampagne durch. Dabei suchen die Kantonsvertreter das Gespräch mit Bauern, die im Einzugsgebiet von betroffenen Gewässern wirtschaften. Der Kanton will aber auch Hobbygärtner auf die Problematik aufmerksam machen und plant für sie eine eigene Informationskampagne.

Runde Tische mit Landwirten zeigen Wirkung Zusammen mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen (LZSG) sensibilisiert das Amt für Wasser und Energie (AWE) berufliche und private Anwenderinnen und Anwender von Pestiziden und Bioziden zu einem verantwortungsvollen Umgang und Einsatz. Das LZSG organisierte runde Tische mit den Landwirten, die im Einzugsgebiet der jeweiligen Bäche den Boden bewirtschaften. Zusammen wurden Daten gesichtet und die Ursachen für Stoffeinträge in Gewässer analysiert, um diese in Zukunft zu verhindern. Die Landwirte setzten Sofortmassnahmen um. So reparierten sie etwa defekte Schächte auf den Feldern oder richteten auf den Betrieben Waschplätze für die Spritzgeräte ein. Zudem untersuchten das AWE und das Landwirtschaftsamt einen Bach über mehrere Jahre. Es zeigte sich, dass Stoffeinträge in das Gewässer mit gezielter Sensibilisierung der Anwenderinnen und Anwender deutlich reduziert werden konnten. (pd)

Die Situation bei den grossen Fliessgewässern im W&O-Gebiet

Für die St.Galler Regierung sind übrigens die Belastungen mit Pestiziden der grösseren Fliessgewässer, des Grund- und des Trinkwassers «nicht besorgniserregend», wie sie 2020 auf einen Vorstoss von Kantonsrat Meinrad Gschwend (Grüne) schrieb.

In der Tat zeigen die Resultate der Gewässerüberwachungen von grossen Fliessgewässern im Kanton St. Gallen, die das AWE im Juli 2020 veröffentlicht hat, ein besseres Bild. Im W&O-Gebiet gehören der Alpenrhein, der Werdenberger Binnenkanal und die Thur, deren Quelle im Obertoggenburg liegt, zu den überwachten Gewässern.

Werdenberger Binnenkanal: Positiv ist die Revitalisierung bei Buchs

Auf dem Faktenblatt zum Werdenberger Binnenkanal heisst es beim Fazit:

«Die Wasserqualität ist im Binnenkanal mehrheitlich sehr gut.»

Stichproben auf eine breite Stoffpalette (Medikamente, Pestizide und industrielle Stoffe) ergaben im Jahr 2016 meist sehr tiefe Konzentrationen. Doch es wurden auch Defizite festgestellt. Sie liegen entsprechend der Entstehungsgeschichte des Binnenkanals in seiner monotonen Struktur. Diese wirke sich über weite Strecken negativ auf die Lebensraumvielfalt und die Lebensraumqualität aus, heisst es auf dem Faktenblatt, und weiter:

«Revitalisierungen, wie sie bereits auf mehreren Abschnitten verwirklicht sind, verbessern den Gewässerzustand deutlich.»

Der revitalisierte Teil des Werdenberger Binnenkanals bei Buchs. Bild: Heini Schwendener

Die grösste dieser Revitalisierungsmassnahmen wurde in Buchs umgesetzt. «Mit dieser Massnahme werden wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen und beliebte Naherholungsgebiete für den Menschen geschaffen.»

Alpenrhein: Eintönige Lebensräume

Ähnlich fällt das Fazit auf dem Faktenblatt Alpenrhein aus:

«Die stoffliche Belastung durch Abwasser und diffuse Einträge ist sehr gering, (...) die Bio-Indikatoren weisen auf eine gute bis sehr gute Wasserqualität hin».

Dann folgt das Aber: «Die gewässerökologischen Probleme liegen beim Alpenrhein in seiner weitgehend monotonen Struktur und der hydrologischen Schwall-Sunkbelastung.» Letztere ist eine Folge der Wasserkraftnutzung im Einzugsgebiet.

Auch am Alpenrhein gibt es Revitalisierungsvorhaben: das Projekt Rhesi (Rhein-Erholung-Sicherheit) von der Ill-Mündung bis zur Mündung Bodensee und das Aufweitungsprojekt zwischen Maienfeld und Bad Ragaz. Beide Projekte sind Teil der Umsetzung des Entwicklungskonzepts Alpenrhein.

Visualisierung der Rheinaufweitung bei Bad Ragaz. Bild: PD

Thur: Trotz hohem Abwasseranteil gute Qualität

«Die Gewässerstruktur der Thur ist mehrheitlich naturnah», heisst es auf dem Faktenblatt der Thur. Ihr Abwasseranteil beträgt an der Kantonsgrenze bei Niederbüren bei Niedrigwasser mehr als zehn Prozent. Dank grosser Investitionen in die ARA entlang der Thur sei die Wasserqualität trotz des hohen Anteils an gereinigtem Abwasser mehrheitlich gut. Hinsichtlich der organischen Spurenstoffe gebe es allerdings vereinzelt Defizite heiss es im Fazit zur Gewässerüberwachung der Thur.

Hinweis

Aktuelle Publikationen zum Thema und die Faktenblätter zu den Messkampagnen: https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/fluesse---baeche/gewaesserqualitaet/berichte.html