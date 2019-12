Ringerclub Oberriet-Grabs verpasst Aufstieg in die Premium League hauchdünn Der RC Oberriet-Grabs hat im Auf-/Abstiegskampf heroisch gefightet, unterlag aber am Sonntag im heimischen Bildstöckli der RR Schattdorf mit 17:21. Das Gesamtergebnis lautet 37:40. Robert Kucera 08.12.2019, 19.51 Uhr

Mit dieser Zweier-Wertung entschied Flavio Freuler (oben) seinen Kampf und sorgte so für das zwischenzeitliche 17:17. Bild: Robert Kucera

Das 20:19 im Hinkampf erwies sich für den Ringerclub Oberriet-Grabs als zu dünnes Polster. Im Rückkampf in der heimischen Sporthalle Bildstöckli in Oberriet unterlag der RCOG am Sonntag mit 17:21. Das Gesamtergebnis von 37:40 bedeutet: Die RR Schattdorf verbleibt in der höchsten Schweizer Liga, der RC Oberriet-Grabs tritt auch in der nächsten Saison in der Challenge League an.