Ringen «Unser Ziel ist der Ligaerhalt»: Eine spannende Saison wartet auf den Ringerclub Oberriet-Grabs Nach 14 Jahren kämpft der Ringerclub Oberriet-Grabs wieder in der höchsten Schweizer Liga. Das Ziel ist der Ligaerhalt. 02.09.2022, 05.00 Uhr

Die Ringerteams vom RC Oberriet-Grabs wollen in der Premium League und in der 1. Liga glänzen. Bild: PD

Das Warten hat endlich ein Ende. Seit dem gewonnenen Aufstiegskampf Anfang Dezember 2021 bereitet sich der RC Oberriet-Grabs auf die ersten Kämpfe in der höchsten Schweizer Ringerliga seit 14 Jahren vor. Der sportliche Leiter Silvan Steiger fasst das Saisonziel zusammen: «Unser Ziel für diese Saison ist der Ligaerhalt. Wir sind uns bewusst, dass wir nach dem Aufstieg in die Premium League wieder bei Null anfangen müssen.»

Auch für diese Saison hat sich das Team rund um die Trainer Andrii Vyshar und Jurek Szeibinger Verstärkung geholt. Jonas Müller und Fredi Bruhin von der RR Tuggen haben eine Doppellizenz mit dem RCOG. Im Gegenzug unterstützen Samuel Vetsch und Dominik Steiger dieses Jahr die RR Tuggen.

Mix aus Nachwuchs und Erfahrung beim Gegner

Bereits der erste Kampf in dieser Saison ist einer der wichtigsten. Am 3. September trifft der RCOG zu Hause zur Saisoneröffnung auf die Ringerriege Schattdorf, die die letzte Saison auf dem fünften Platz direkt vor Absteiger Hergiswil beendet hat. Gross ist auch die Vorfreude auf das Derby gegen die RS Kriessern. Am 17. September trifft der RCOG zum ersten Mal auf den Nachbarverein, ebenfalls im Bildstöckli in Oberriet.

Die RR Schattdorf zeichnet ein starker Mix aus jungen Nachwuchsringern und erfahrenen Routiniers aus. Mit Thomas Epp und Nicolas Christen sind zwei Ringer im Team, die die Schweiz auch international vertreten. Ausserdem haben sich die Urner mit zwei Doppellizenzen verstärkt, Simon Marti von der TV Ufhusen und Maithem Abd al Sada von der RR Brunnen sind dem RCOG bereits von der letzten Saison in der Challenge League bekannt.

Vor zwei Wochen am Grenzlandturnier trafen die beiden Mannschaften bereits aufeinander. Oberriet-Grabs trat dabei nicht mit der kompletten ersten Mannschaft an und verlor den Kampf knapp mit drei Punkten Unterschied. Spannung für den Samstag ist also garantiert. Der Kampf beginnt um 19 Uhr in der Sporthalle Bildstöckli. (ds)