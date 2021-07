SM-Gold für zwei junge Ringer vom RC Oberriet-Grabs

Ringen Starker Nachwuchs: Fünf Medaillen an Schweizer Meisterschaften Lio Rüegg und Tinio Ritter (beide Kategorie Jugend A) realisierten in ihren Gewichtsklassen den Titelgewinn. 10.07.2021, 05.00 Uhr

Die Greco-Schweizer-Meisterschaften verliefen erfolgreich für die Ringer vom RC Oberriet-Grabs. Bild: PD

Vergangenen Samstag fanden im freiburgischen Domdidier die Greco-Schweizer-Meisterschaften der Jugend A und Junioren statt.

Da im letzten Jahr keine Schweizer Meisterschaften stattfanden, freuten sich die jungen Wilden des Ringerclubs Oberriet-Grabs umso mehr, sich endlich wieder mit der nationalen Spitze zu messen. 13 Nachwuchsringer nahmen den Weg nach Domdidier auf sich.

Titel für Lio Rüegg und Tinio Ritter

In der Kategorie Jugend A startete Lio Rüegg in der Gewichtsklasse bis 31 kg. Im tiefsten Gewicht wies das Talent all seine Gegner in die Schranken und feierte klar und verdient den Erhalt der Goldmedaille. Auch im nächsten Gewicht bis 34 kg waren RCOG-Ringer vorne mit dabei. Micha Sprecher gewann zwei von vier Kämpfen und schrammte mit dem vierten Platz nur knapp an den Medaillen vorbei. Rio Goldener gelang es, mit viel Siegeswille bis in den Final vorzustossen, wo er jedoch noch etwas Lehrgeld bezahlen musste und mit Silber vorliebnahm.

Alessandro Fässler (38 kg)erreichte mit einem Sieg den zehnten Platz bei 15 Teilnehmern. Bis 42 kg kämpften für die Rheintaler Delegation zwei Ringer. Jon Kobelt verpasste es nur knapp, an seiner ersten SM gegen einen Gegner aus Hergiswil zu gewinnen. Dafür durfte er sich mit Tinio Ritter über dessen verdienten Titel freuen. Keinen einzigen Punkt liess Ritter auf dem Weg zum obersten Treppchen liegen.

Aufgrund zweier empfindlichen Niederlagen musste sich Noah Steiger bis 47 kg früh aus dem Turnier verabschieden. Janis Eugster (bis 60 kg) und Johannes Eggenberger (bis 86 kg) erreichten einen Diplomrang. Sandro Eugster (bis 86 kg) schied nach zwei Niederlagen frühzeitig aus.

Zwei von drei Junioren sichern sich Medaillen

Bei den Junioren bis 55 kg kämpfte Roman Kehl nordisch. Was bedeutet: Jeder Ringer muss einmal gegen jeden antreten. Dank zweier Siege durfte auch der Grabser eine Medaille aus Bronze entgegennehmen. Janis Steiger trat bis 60 kg an. Mit zwei deutlichen Siegen qualifizierte sich der 18-Jährige souverän für das Finale. Dort musste der Montlinger jedoch eine empfindliche Niederlage einstecken. Trotz dessen darf Steiger mit Silber zufrieden sein.

Sirin Ritter hatte bis 65 kg einen schweren Stand. Zuerst musste er sich vom späteren Schweizer Meister geschlagen geben und anschliessend schied er durch eine knappe Niederlage gegen einen Kaderringer aus der Westschweiz aus dem Turnier aus.

Starke Reaktion führte zu Festsieg

Tags darauf kämpften 13 RCOG-Ringer für einmal im Sägemehl. Am Sägemehlringertag im Fricktal nahmen 189 Sportler teil. Sandro Eugster zeigte eine starke Reaktion auf die empfindlichen Niederlagen vom Vortag. Trotz verlorenem ersten Gang gelang es ihm, anschliessend Sieg an Sieg zu reihen und das Fest doch noch für sich als Gewinner zu beanspruchen. Sirin Ritter wog zwar nur 66 kg, musste sich jedoch mit einigen Schwergewichten bis 110 kg messen. Dank geschicktem Einsatz gelang trotzdem ein vierter Rang.

Ebenfalls errangen sich Noah Sprecher und Aurel Steiger einen Kranz. Steiger kann dabei Stolz auf eine spannende Aufholjagd zurückblicken. Nach zwei verlorenen Gängen machte er von seiner Lieblingstechnik, dem Doppelarmzug, Gebrauch und erreichte mit vier Siegen den sechsten Rang.

Eine Verschnaufpause gibt es für die zahlreich erschienenen Betreuer kaum, bereits am Samstag, 10. Juli, steht die Freistil-SM der Kadetten und Aktiven in Bern an.