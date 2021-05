Ringen Olympia-Qualifikation: Grecoringer Andreas Vetsch verliert gegen Olympioniken Mit 1:3 unterliegt der Grabser Andreas Vetsch dem Ukrainer Parviz Nasibov nur knapp. Sein Pech: Gleich in der ersten Runde musste er gegen einen Kontrahenten auf die Matte gehen, der so stark war, dass er sich im Verlauf des Turniers für die Olympischen Spiele für Tokio qualifizierte. Robert Kucera 09.05.2021, 14.03 Uhr

Andreas Vetsch scheitert in der Olympia-Qualifikation im bulgarischen Sofia an einem starken Ringer, der sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren vermochte. Bild: Robert Kucera

Im Qualifikationsturnier der Ringer zu den Olympischen Spielen in Tokio hat es nun auch den zweiten Vertreter aus dem Werdenberg erwischt. Der Grabser Grecoringer Andreas Vetsch unterlag am Samstag in Sofia (Bulgarien), wie zwei Tage zuvor der Seveler Marc Dietsche im Freistil, bereits in der ersten Runde.