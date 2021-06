Kadetten-EM: Annatina Lippuner aus Grabs will gut ringen

Ringen «Möglichst gut ringen und gewinnen»: Annatina Lippuner vom RC Oberriet-Grabs ist bereit für die Europameisterschaft. Nach guten Resultaten an den Selektionsturnieren wurde die Grabserin Annatina Lippuner für die Kadetteneuropameisterschaften im Ringen im bulgarischen Samokov nominiert. Maurus Zogg 15.06.2021, 05.00 Uhr

EM-Auftritt bei den Kadetten für Annatina Lippuner. Bild: PD

Annatina Lippuner, wie verlief ihre Vorbereitung?

Annatina Lippuner: Während den letzten Monaten bestritt ich zwei internationale Turniere, eines in Kroatien und das andere in Bukarest. Dabei gelang es mir an Erfahrungen zu gewinnen und an Einzelheiten zu arbeiten. Während der Schulferien war ich die meiste Zeit in Freiburg, um gute Trainings zu absolvieren. Somit absolvierte ich den grössten Teil meiner Vorbereitung mit deutschen Ringerinnen im Schwarzwald.

Freuen sie sich auf ihren ersten Grossanlass?

Meine Freude ist riesig und überdeckt meine Nervosität. Ich bin aufgeregt und gehe die ganze Sache fokussiert an.

Wie läuft es mit dem Gewicht machen?

Leider war nicht von Anfang an klar, in welcher Gewichtsklasse ich starten werde. Als dieses Thema geklärt war, fiel es mir nicht sehr schwer auf mein Kampfgewicht zu kommen, da ich durch die Aufregung vor meinem ersten Grossanlass bereits gut abnehmen konnte.

Machen sie sich zu viel Druck?

Ich versuche die Vorfreude für meinen ersten Grossanlass möglichst wirken zu lassen. Zu viel Druck mache ich mir daher nicht, eher versuche ich mich auf meine Ziele zu fokussieren, möglichst gut bis zur letzten Sekunde ringen und Kämpfe zu gewinnen.

Was ist ihr Ziel?

Eine Medaille wäre schön. Jedoch gehe ich Schritt für Schritt vor und will am Ende unabhängig meines Resultates zufrieden mit meiner Leistung sein.

Wie bereiten sie sich mental vor?

Durch allein sein und Musik hören konnte ich mich in geistig gut darauf vorbereiten. Früh schlafen gehen hilft mir auch Ruhe zu bewahren.

Wann werden sie im Einsatz? stehen?

Ich werde am Donnerstag bis 53 kg Freistil in den Wettkampf starten. Die Kämpfe werden im Livestream auf der Homepage von United World Wrestling ab 11 Uhr zu sehen sein.