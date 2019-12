Rheintaler Ribelmais-Züchter passen sich der Zeit an Fachtagung zu modernen Züchtungsmethoden im Pflanzenbau am Landwirtschaftlichen Zentrum Salez. Adi Lippuner 14.12.2019, 12.00 Uhr

Die Referenten der Fachtagung in Salez:, Roland Peter, Agroscope, Urs Niggli, Direktor Forschungsinstitut biologischer Landbau, Hans Oppliger, Geschäftsführer Rheintaler Ribelmais, Markus Kobelt, Lubera Buchs, Bruno Studer, ETH Zürich und Moderatorin Angelika Hardegger. Bild: Adi Lippuner

Referate aus dem Fachbereich Pflanzenzüchtung von Roland Peter, Agroscope, Einblicke in den Biolandbau vom Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau, Urs Niggli, Informationen über die Tätigkeit im Bereich molekularer Pflanzenzüchtung durch Bruno Studer von der ETH in Zürich, Blick zurück auf 20 Jahre Erfolgsgeschichte des Rheintaler Ribelmais mit Hans Oppliger und ein Plädoyer für kundennahe Züchtungen durch Markus Kobelt von der Lubera in Buchs, prägten die Fachtagung zu modernen Züchtungsmethoden im Pflanzenbau, welche am Donnerstag am Landwirtschaftlichen Zentrum (LZSG) in Salez durchgeführt wurde.