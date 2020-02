Wechsel an der Spitze des Einwohnervereins: Fabian Rhyner folgt auf Martin Künzler Beim Einwohnerverein Rans-Oberräfis gibt es einen Präsidentenwechsel und zwei neue Ehrenmitglieder. Heini Schwendener 17.02.2020, 11.23 Uhr

Die zwei Ehrenmitglieder des Evro, Carmelia Nau (links) und Martin Künzler (Mitte), der neue Vereinspräsident Fabian Rhyner und das neue Vorstandsmitglied Alexandra Tokic. Bild: Heini Schwendener

An der 26. Hauptversammlung des Einwohnervereins Rans-Oberräfis (Evro) gab es Neuwahlen. Zum erst dritten Präsidenten der Vereinsgeschichte wurde am Freitagabend das bisherige Vorstandsmitglied Fabian Rhyner gewählt. Er löst Martin Künzler ab, der nach zwölf Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Nach ebenfalls zwölf Jahren im Evro-Vorstand verabschiedete sich Aktuarin Carmelia Nau. Neu in den Vorstand gewählt wurde Alexandra Tokic.