RhyContest fand vor gut besuchten Vortragslokalen statt

RhyContest Konzept hat sich bewährt: Vortragslokale waren gut bis sehr gut besucht Am Samstag fand an vier Standorten der erste Rheintaler Musikschulwettbewerb statt. Am Sonntag präsentierten sich neun Kleinformationen im «Krempel» Buchs. Max Pflüger 16.11.2021, 05.01 Uhr

Rockige Töne mit dem Ensemble Genius von der Musikschule Werdenberg. Max Pflüger

Vor einem Jahr haben sich die sechs Musikschulleiter Rainer Thiede von der Musikschule am Alten Rhein, Roland Stillhard, Musik im Zentrum, Roland Aregger von der Musikschule Oberrheintal, Dennis Mungo von der Musikschule Werdenberg, Klaus Beck, Liechtensteinische Musikschule, und Emil Scheibenreif von der Musikschule Sarganserland zusammengetan.

Unter der Gesamtleitung von Mario Söldi, Schlagzeuglehrer an der Musikschule Oberrheintal, hat das OK den Rheintaler Musikwettbewerb neu konzipiert und dem Reglement der Schweizer Jugendmusikwettbewerbe angepasst.

Ein Konzept, das sich bewährt hat

Am Sonntag luden die Musikschulen nun zum ersten RhyContest ein. In Heerbrugg, Musik im Zentrum an der Karl-Völker-Strasse 5a, präsentierten sich die Blockflöten und Harfen. Im Haus der Musik «Chunrat», Altstätten, Churerstrasse 51, spielten Fagott, Klarinette und Saxofon. In Buchs, St. Gallerstrasse 6, fanden die Wettbewerbe für Violine, Kontrabass und Violoncello statt. Und in Triesen, in der Liechtensteinischen Musikschule, Landstrasse 220, bewarben sich Querflöte und gaben Schlagzeuge und Drumsets den Rhythmus an.

Das Konzept mit verschiedenen Standorten bewährte sich, wie die Schulleiter einhellig bestätigen. Alle Teilnehmer brachten ihre Angehörigen und Freunde als Zuhörer mit, sodass die Vortragslokale durchwegs gut bis sehr gut besucht waren. Die Leistungen der Bewerber bewegten sich auf einem sehr guten bis hervorragenden Niveau. Eine Rangliste im eigentlichen Sinne gab es nicht, die Bewertung erfolgt auf der Klassierung in 1. Preis mit Auszeichnung, 1. Preis, 2. Preis, 3. Preis, 4. Preis. Das Schwergewicht der Beurteilung lag in einem ausführlichen Expertengespräch und der Abgabe eines schriftlichen Beurteilungsbogens, der als Grundlage für die weitere schulische Ausbildung genutzt werden kann.

Mündliches Feedback von zwei Fachjuroren

Den Ensembles wurde zusätzlich die Gelegenheit zu einem öffentlichen Auftritt geboten. Die Bands erwartete am Sonntagnachmittag im Buchser «Krempel» eine Bühne mit cooler Lichtshow und einer grossen PA-Anlage. Vor Ort war ein Ton- und ein Lichttechniker, welche den Auftritt unterstützten. Es spielten je eine Viertelstunde die Ensembles Schuani’s seven (Jazz), Liechtensteinischen Musikschule; The Grinch (Pop/Rock), Musik im Zentrum; Rebel94 (Pop/Rock),Liechtensteinischen Musikschule; Blue Becca (Blues, Rock und Soul) aus Diepoldsau; Topsy-Turvys (Pop), Musikschule Oberrheintal; RPB (Rock), Musikschule Sarganserland; New Comets (Pop/Rock), Musikschule Oberrheintal; Another One (Pop/Rock), Musik im Zentrum sowie Genius (Rock) von der Musikschule Werdenberg.

Direkt nach dem Auftritt bekamen die Bands ein mündliches Feedback von zwei Fachjuroren: Daniel Ziegler, bekannt von seinen Auftritten am Fernsehen bei Giacobbo/Müller, und Marco Gassner.

RhyContest mit bands on stage war für die sechs Musikschulen ein grosser Erfolg. Roland Stillhard: «Wir bereuen die Übernahme nicht. Sie ist nicht nur für unsere Schülerinnen und Schüler ein Gewinn, auch für uns Musikschulleiter. Durch die Organisation des Wettbewerbs haben wir uns besser kennen gelernt und damit die Grundlage für eine weitere gute Zusammenarbeit im Rheintal gelegt.»