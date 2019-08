Rhetoriktrainer Matthias Pöhm bei KMU-Profil-Veranstaltung in Gams: «Macht die Zuhörer neugierig»

Rhetoriktrainer Matthias Pöhm bei KMU-Profil-Veranstaltung in Gams: «Macht die Zuhörer neugierig»

Matthias Pöhm referierte vor den Geschäftskunden der St. Galler Kantonalbank Buchs über gutes Präsentieren.

Corinne Hanselmann

Matthias Pöhm zeigte vor, dass einfache Flipchart-Zeichnungen häufig wirkungsvoller sind als überladene Powerpoint-Folien.

Aufmerksam folgten am Dienstagabend über 100 Geschäftskundinnen und -kunden der Kantonalbank-Niederlassung Buchs den Worten von Matthias Pöhm. Der Deutsche, der in der Schweiz lebt, referierte darüber, wie man fesselnd präsentieren kann oder eben nicht. Zu Beginn erzählte er von seinem persönlichen Schlüsselerlebnis. Als gewählter Personalvertreter hat ihn sein Chef einst spontan zum Reden vor versammelter Belegschaft aufgefordert. Er erlebte eine Blamage. «Reden vor Menschen war Horror für mich», so Pöhm. Er fasste den Entschluss, dies intensiv zu trainieren und alles darüber zu lernen. Mittlerweile schult er seit 20 Jahren Führungskräfte darin und schrieb Bücher.

«Ihre Präsentation wird mit Powerpoint nicht besser»

«Sie haben wichtige Botschaften und wollen, dass die Menschen diese verstehen», so Pöhm. Sonst klinken sich Zuhörer aus. «Es ist Geld wert, wenn Sie in der Lage sind, Dinge einfach zu umschreiben.» Der Rhetoriktrainer gab konkrete Tipps. «Macht die Zuhörer neugierig.» Dies gelingt mit Vorbotschaften wie: «Ich sage Ihnen jetzt etwas, das Ihre Firma revolutionieren wird.» Er unterstrich auch die Wichtigkeit von kurzen Sprechpausen, Mimik und Gestik.

Pöhm ist Gegner von Powerpoint-Präsentationen.

«Sie vernichten Ihre Aussagen, wenn derselbe Text auf einer Folie steht. Das ist betreutes Lesen.»

Menschen können mit ihrer Energie besser überzeugen als technische Hilfsmittel. Mit eindrücklichen Beispielen zeigte er auf, wie schnell der Fokus verloren geht, wenn der Referent im «Schatten des Beamers» steht. Zeichnungen auf dem Flipchart sind oft wirkungsvoller. «Nehmen Sie bei Präsentationen immer den Weg, der mehr Mut kostet», so Pöhm zum Schluss.

Vieles in der Kommunikation muss trainiert werden. Matthias Pöhm zeigte, wie er Aussagen mit Gesten unterstützt. (Bilder: Corinne Hanselmann)