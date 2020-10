Rheintaler Kröte leidet vielleicht an Hormonstörung, denn sie hat im Herbst anstatt im Frühling gelaicht Im Rheintal wurden Laichschnüre von Erdkröten gefunden. Erdkrötenlaich in einem Waldweiher ist an sich nichts Besonderes. Anfang Oktober jedoch schon, da die Fortpflanzung der Erdkröten normalerweise im Frühjahr stattfindet. Alexandra Gächter 16.10.2020, 18.47 Uhr

Laichschnüre und Kaulquappen einer Erdkröte Anfang Oktober 2020 in einem Weiher im Gebiet Lahmern oberhalb von Altstätten. Bild: PD

(pd) Nach einer kurzen Zeit im Wasser, in welcher sie sich paaren und ablaichen, kehren sie wieder in ihre Landlebensräume zurück. Meist sind dies Wälder, in welchen sie den Sommer aktiv und die Winter in Kältestarre verbringen. Gemäss Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) ist in der Region nur ein späterer Laichzeitpunkt von Erdkröten bekannt.