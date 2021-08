Reportage «Man muss als Älpler alleine sein können»: Seit elf Jahren geht der Grabser Hirt Martin Steingruber im Sommer z’Alp Beim Wartauer Alpstafel Althus verbringen 165 Rinder den Sommer. Martin Steingruber aus Grabs betreut sie als Alphirt. Das Leben auf einer Alp ist nicht immer so idyllisch, wie es bei Sonne und blauem Himmel scheint. Corinne Hanselmann 31.08.2021, 11.05 Uhr

Hirt Martin Steingruber geniesst die Zeit auf der Alp. Bild: Corinne Hanselmann Der Ziegenstall und die Alphütte. Bild: Corinne Hanselmann Auch einige Hühner, Schweine und Ziegen gibt es auf der Alp. Auf der Alpweide tummeln sich Rinder verschiedener Rassen. Bild: Corinne Hanselmann Die Schweine auf der Alp. Bild: Corinne Hanselmann Alpstafel Althus auf Palfris. Bild: Corinne Hanselmann

Auf Palfris taucht man in eine andere Welt ein. Beim Spaziergang vom Parkplatz zum Alpstafel Althus sind fast nur Kuhglocken, zirpende Insekten und ein plätschernder Bach zu hören. Ab und zu kreuzt sich der Weg mit Wanderern und Bikern – die Hochebene ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Rund 700 Hektaren gross ist das gesamte Alpgebiet Palfris. Ein Teil davon sind die Alpstafel Althus, Forggili, Geissegg, Rütiguet und Stralrüfi der Ortsgemeinde Wartau. Sie werden gesamthaft mit rund 370 Stück Vieh bestossen.

Auf der Alpweide tummeln sich Rinder verschiedener Rassen. Bild: Corinne Hanselmann

Während Alpsaison nur zweimal im Tal

Auf Althus ist Martin Steingruber als Hirt tätig. Der 50-Jährige ist ganzjährig von der Ortsgemeinde Wartau angestellt, arbeitet im Sommer z’Alp und die restliche Zeit im Gebäude- und Strassenunterhalt, fährt Schneepflug oder schneidet Stauden, «was eben so anfällt».

Hündin Gina ist immer mit dabei. Bild: Corinne Hanselmann

Neben 165 Rindern betreut er auf der Alp auch seine eigenen Ziegen, denn er züchtet Gemsfarbige Gebirgsziegen und Toggenburger Ziegen. «Normalerweise gehe ich während des Alpsommers nur zweimal ins Tal: Wenn ich den Traktor zum Heuen hole und wenn ich ihn wieder runterbringe», erzählt Martin Steingruber. Er geniesst die Zeit auf der Alp.

«Ich vermisse hier nichts.»

Am Gatter zum Alpstafel Althus bellt Mischlingshündin Gina lautstark. Wenig später schmiegt sie sich an die Beine des Besuchs. Vor der Alphütte trällert Ländlermusik aus dem Radio. «Ich bin gleich fertig», ruft Hirt Martin Steingruber, der gerade damit beschäftigt ist, den Ziegenstall auszumisten. Zum elften Mal verbringt er den Sommer auf Palfris und ist hier – wenn man Ziegen, Schweine, Hühner, Hund, die zwei Milchkühe und die Kälber zu den Rindern dazuzählt – für rund 200 Tiere verantwortlich.

Arbeit gibt es auf der Alp genug. Bild: Corinne Hanselmann

Die Rinder kommen nicht nur aus dem Wartau

18 Landwirten aus dem Wartau, dem Rheintal, dem Toggenburg und der Linthebene gehören die 165 Rinder, die bei Martin Steingruber den Sommer verbringen. Der Grossteil ist Braunvieh, aber auch Red Holstein, Holstein und Mastkreuzungen sind zu finden. «Es ist eine ziemlich ‹ringe› Alp», erzählt der Älpler am hölzernen Tisch vor seiner «Sommerresidenz». Weil es eine Zufahrt gibt, aber auch weil das Vieh wenig klettern muss und Steinschlag sowie Blitzschlag hier kaum vorkommen.

Von Juni bis September ist Martin Steingruber als Hirt auf Palfris. Bild: Corinne Hanselmann

Arbeit gibt es dennoch genug. Wenn der 50-Jährige um 5.45 Uhr aufsteht, feuert er den Ofen an, um die Milch für Gitzi und Kälber zu wärmen. Die beiden Kühe und die Ziegen müssen gemolken, das Milchgeschirr danach gewaschen werden. Es gibt Ställe auszumisten, Unkraut zu mähen, Alpweiden müssen eingezäunt und das Vieh kontrolliert werden.

Bis 25. Juli werden die Rinder zudem tagsüber in acht verschiedene Ställe eingestallt und mit Heu gefüttert. Dieses macht der Älpler jeweils ein Jahr zuvor auf dem Heugüetli neben der Alphütte. Die Heuballen dienen auch als Notvorrat, sollte es während der Alpzeit Schnee geben.

«Das habe ich bisher aber erst zweimal erlebt.»

Bild: Corinne Hanselmann

Jeweils zu Beginn der Alpzeit hat Martin Steingruber einige Tage Unterstützung. Danach erledigt er die anfallenden Arbeiten alleine – bei Wind und Wetter.

«In meinen Augen muss man als Älpler alleine sein können und dies auch bei ‹ruuchem› Wetter ertragen.»

Dann nämlich ist das Älplerleben nicht so idyllisch, wie es bei Sonne und blauem Himmel scheint. Bei schlechtem Wetter sei er oft vier, fünf Stunden zu Fuss unterwegs, um die Tiere zu suchen und nachzusehen, ob sie gesund sind, erzählt der 50-Jährige.

«Wenn sie bei Regen ruhig unter den Tannen stehen, sehe ich mit dem Feldstecher nicht, wo sie sind. Dann muss ich dem Klang der Schellen nachlaufen».

Bei schönem Wetter erhalte er öfter Besuch. Von Bekannten, Geschwistern und Kindern. «Meist kommen auch alle Viehbesitzer während des Sommers mal vorbei.» Jede Woche bringt ihm zudem seine Lebenspartnerin Lebensmittel und saubere Wäsche, wofür er sehr dankbar ist.

Bei Viehhändler Scherrer viel Erfahrung gesammelt

Wenn der Vater von zwei erwachsenen Kindern nicht auf Palfris ist, wohnt er seit wenigen Jahren in Grabs, zuvor in Oberschan. Als 20-Jähriger kam der gebürtige Ausserrhödler ins Wartau, weil dort ein Haus zu vermieten war. Der gelernte Zimmermann arbeitete zuerst im Tiefbau, dann während sechs Jahren beim Viehhandel Scherrer.

«Dort habe ich viele Erfahrungen gesammelt und im Bereich der Tiergesundheit – die auf der Alp fast das Wichtigste ist – viel dazugelernt.»

Als die Ortsgemeinde Wartau eine Stelle als Alphirt und Unterhaltsmitarbeitender zu vergeben hatte, bewarb er sich. Schon als 14-Jähriger hatte der Bauernsohn eigene Ziegen. Gerne hätte er auch selber «buuret», und z’Alp wollte er sowieso schon immer mal. Er erhielt die Stelle und hat sie bis heute inne.

Auch eine kleine Hühnerschar gibt es auf der Alp. Bild: Corinne Hanselmann

Oft schlechtes Wetter in diesem Sommer

Auch im elften Sommer gefällt es ihm immer noch sehr gut auf der Alp. «Wobei es einem in diesem Jahr mit dem schlechten Wetter schon etwas verleidet ist», fügt er an. Durch das häufig regnerische Wetter war alles sehr nass, das Vieh unruhig und es brauchte bei den tiefen Temperaturen viel Futter.

Aber grundsätzlich «plange» er jeweils schon im Frühling darauf, bis er z’Alp kann. Am 19. Juni war es in diesem Jahr soweit, etwas später als sonst. Etwa Mitte September geht die Saison zu Ende. Auf die Frage, was er auf der Alp jeweils vermisse, antwortet Steingruber: «Gar nichts. Eher vermisse ich im Herbst die Alpzeit.»

In der Hütte gibt es alles, was man braucht. Bild: Corinne Hanselmann

Aber auf eine Portion Schnitzel mit Pommes Frites freue er sich dann schon, wenn er wieder ins Tal gehe, sagt er und lacht. Er sei nicht anspruchsvoll und lebe hier fast wie zuhause. In der Alphütte gibt es Strom, Wasser, Dusche, WC und eine kleine Küche. Aber natürlich koche er nur für sich keine grossen Menüs.

Geschwollene Füsse und tränende Augen

Neugierig blickt das Vieh dem Hirt entgegen, als er über die Alpweide geht. In einer ledernen Umhängetasche hat er Salz bei sich. Das wissen auch die Rinder, die das verteilte Salz gierig von den Steinen lecken.

Die Rinder lecken das verteilte Salz von den Steinen. Bild: Corinne Hanselmann

Auch ohne die Ohrmarken zu lesen, weiss Steingruber bei jedem der 165 Tiere, welchem Landwirt es gehört, obwohl viele sich ähnlich sehen.

«Das ist wohl auch ein wenig Begabung.»

Das Vieh zu kontrollieren mache den grössten Teil seiner täglichen Arbeit aus. Immer wieder kommt es vor, dass ein Rind beispielsweise einen geschwollenen Fuss oder ein tränendes Auge hat und eine Behandlung mit Medikamenten nötig ist.

Ist ein Rind stierig, bringt Martin Steingruber es zum Alpstall und bestellt den Besamer. Bild: Corinne Hanselmann

Steingruber beobachtet ein Rind, das mehrmals ein anderes bespringt. «Die ist stierig», weiss er. Er wird das Rind später zum Stall treiben und den Besamer benachrichtigen, der auf der Alp vorbeikommen wird.