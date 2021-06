Rehkitze im Wartau dank Drohnen vor dem Tod bewahrt

Reportage «Ein angemähtes, schreiendes Rehkitz zu erschiessen, ist nicht schön»: Wie Freiwillige in Wartau über 30 Jungtiere vor dem Tod retteten Rekord-Wochenende für die Rehkitzrettung Wartau: Dank viel Engagement und moderner Technik konnte der Verein am Wochenende über 30 Jungtiere vor dem Tod bewahren. Am Samstag suchten vier Teams mit je einer Drohne 37 Hektaren Wiesland von acht verschiedenen Landwirten ab. Der W&O durfte eines der Teams begleiten. Corinne Hanselmann 01.06.2021, 05.00 Uhr

W&O/Corinne Hanselmann

Es ist Samstagmorgen, 5.45 Uhr. Im Gebiet Valschnära bei Oberschan herrscht eine herrlich ruhige Morgenstimmung. Doch das Surren einer Drohne durchbricht plötzlich die Stille. Heuwetter ist im Anmarsch und die Rehkitzrettung Wartau steht deshalb im Dauereinsatz.

Die Rehkitzretter haben ein strenges Wochenende hinter sich. Corinnne Hanselmann

Kurz zuvor nahm Armin Nef die Drohne aus dem Auto und machte sie startklar. Er ist Jäger und engagiert sich bei der Rehkitzrettung. Biologe Fabian Freuler ist heute Armin Nefs Helfer. Er hat Holzharasse und Markierungsmaterial dabei.

Die Jungtiere sind im hohen Gras kaum zu finden

Für das geübte Auge sind Kitze und andere Tiere auf dem Wärmebild als helle Punkte sichtbar. Corinne Hanselmann

«Hier ist ein Rehkitz», sagt Armin Nef nach wenigen Minuten Flugzeit und zeigt auf einen hellen Punkt auf dem von der Drohne übermittelten Wärmebild. Er fliegt exakt über diese Stelle. Fabian Freuler zieht Handschuhe an. Den Blick auf den Boden gerichtet geht er durch das fast hüfthohe Gras. «Es muss etwa einen Meter rechts von dir sein», ruft ihm der Drohnenpilot zu.

Wird ein Kitz im hohen Gras gefunden, wird es in Sicherheit gebracht, bis gemäht ist. Corinne Hanselmann

Dann geht es schnell: Fabian Freuler entdeckt das kleine, erst wenige Tage alte Kitz unter den langen Halmen und nimmt es auf. Es fiept laut, ruft nach seiner Mutter. Fabian Freuler trägt das Jungtier an den Rand der Wiese und legt es auf den Boden. Armin Nef stellt sofort einen umgedrehten Harass darauf – damit es nicht wieder in die Gefahrenzone zurücklaufen kann – und markiert die Stelle gut sichtbar mit rot-weissem Plastikband. Der Landwirt, der kurze Zeit später hier mäht, wird an dieser Stelle etwas ausweichen.

Der Landwirt wird beim Mähen etwas ausweichen. Corinne Hanselmann

Wenn die Gefahr vorüber ist, werden die Kitze wieder freigelassen. Meist halten sich die Muttertiere ganz in der Nähe auf und kommen nach wenigen Minuten zum Kitz zurück.

Jetzt schon mehr Kitze gefunden als in Saison 2020

Von Freitag bis Montag standen die Drohnenpiloten und Helfer der Rehkitzrettung Wartau jeden frühen Morgen im Einsatz. 31 Rehkitze wurden gefunden und konnten in Sicherheit gebracht werden.

Es ist die zweite Saison des Vereins, der es sich zum Ziel gesetzt hat, im Wartau möglichst viele Rehkitze vor dem qualvollen Mähtod zu retten. In der Saison 2020 wurden 22 Kitze gefunden. Auch in anderen Werdenberger Gemeinden sind mittlerweile einzelne Drohnen zu diesem Zweck im Einsatz.

Diese Arbeit muss vor Sonnenaufgang erledigt sein

«Wie spät ist es?», fragt Nef seinen Helfer. Die Zeit drängt, denn sobald die Sonne aufgeht, sind die Kitze auf dem Wärmebild deutlich schlechter zu sehen. Die beiden Rehkitzrettter staunen nicht schlecht: In derselben, rund fünf Hektaren grossen Fläche finden sie an diesem Morgen vier weitere Kitze. Nef sagt:

«So viele fanden wir auf nur einer Wiese noch nie.»

«Das ist offenbar ein gutes Rehgebiet», fügt Freuler an.

Armin Nef (rechts) und Fabian Freuler sind zwei der Wartauer Rehkitzretter. Corinne Hanselmann

Telefonisch informiert Nef den Landwirt, dass seine Wiese jetzt kitzfrei ist. «Idealerweise mähen die Bauern möglichst direkt, nachdem wir abgesucht haben», so Armin Nef.

Durch diese Arbeit können viele Kitze gerettet werden

In den ersten Lebenswochen haben Rehkitze noch keinen Fluchtinstinkt. Anstatt zu flüchten ducken sie sich im Gras und geraten so immer wieder in Mähmaschinen, werden schwer verletzt oder getötet. Auf die Frage, was seine Motivation ist, um an mehreren Tagen nacheinander ab 5 Uhr im freiwilligen Einsatz zu stehen, sagt Nef:

«Weil man dadurch diese kleinen Tiere retten kann. Ein angemähtes, schreiendes Rehkitz zu erschiessen, ist nicht schön. Ich selber musste zum Glück noch nie, aber andere Jäger unseres Reviers schon.»

Manchmal finden die Retter Zwillinge. Corinne Hanselmann

Rund 7300 Franken kostet das Equipment.

Zum Einsatz kommt modernste Technik. «Diese Drohne ist ganz neu und erst vor einem Monat auf den Markt gekommen. Die schwenkbare Wärmebildkamera bietet grosse Vorteile für unsere Arbeit», so der Pilot. Mit dem nötigen Zubehör wie beispielsweise Zusatzakkus kostete dieses Gerät rund 7300 Franken.

Suche ist für die Landwirte kostenlos

Der Verein erhält immer wieder positive Rückmeldungen. «Die Bauern sind froh, dass wir das machen», sagt Armin Nef.

«Die Unsicherheit ist weg. Sie können mit einem besseren Gefühl mähen, wenn sie wissen, dass die Wiese kitzfrei ist.»

Das sogenannte Verblenden, also das vorgängige Aufhängen von Plastiksäcken oder ähnlichem, um Tiere von der Wiese zu verscheuchen, empfiehlt die Rehkitzrettung weiterhin. Doch das aufwendige Absuchen der Wiesen zu Fuss entfällt. Dadurch wird das hohe Gras auch weniger zertrampelt, was beim Mähen von Vorteil ist.

Jäger und Drohnenpilot Armin Nef trägt ein Kitz aus einer Wiese. Corinne Hanselmann

Leider gebe es aber noch immer Landwirte, die sich nicht melden, sagt Armin Nef. Etwa mit der Begründung, dass bis jetzt noch nie etwas passiert sei. Oder aber weil sie Kosten scheuen. Der Verein bietet seine Dienstleistung kostenlos an. Er finanziert sich durch Spenden.

www.rehkitzrettungwartau.ch