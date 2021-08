In Sargans wird repariert anstatt weggeworfen

W&O-Sommerserie Reparieren anstatt wegwerfen: Getreu diesem Motto wurde die zweite Reparierbar durchgeführt Der alte Staubsauger, die in die Jahre gekommene Lieblingslampe oder den altmodischen Plattenspieler. Bei der Reparierbar am Oberstufenzentrum in Sargans kann man all diese Dinge reparieren lassen – und das ohne Kosten. Pascal Aggeler 04.08.2021, 05.00 Uhr

Gemeinsam und im Team arbeiten die Leute der Reparierbar. PD

Im vergangenen Jahr rief Pensionär die Reparierbar ins Leben. «Ich wollte damit einen Beitrag zum aktiven Umweltschutz in der Region leisten und es Senioren möglich machen, dabei mitzuhelfen», erklärt der ehemalige Rektor der Kantonsschule Sargans. Das Motto des Ganzen laute «Reparieren anstatt wegwerfen».

Ein unverbindlicher Treffpunkt

Das Prinzip des Projekts ist simpel. Die Leute können ihren Sachen vorbeibringen. Die pensionierten Fachleute versuchen, die Probleme zu beheben und die Sachen zu flicken. «Dazu haben wir Leute aus den verschiedensten Arbeitsbereichen. Ehemalige Elektriker, Schneiderinnen, Velomechaniker, Schreiner usw.», erklärt Dietrich.

Während die Seniorinnen und Senioren am Werken sind, können Gäste in der neu eröffneten Kaffeestube gemütlich einen Kaffee trinken und einen Kuchen oder ein Brötli geniessen. Sepp Dietrich erzählt: «Die Reparierbar soll auch ein unverbindlicher Treffpunkt sein, wo die Leute sich ausgiebig unterhalten können.» Geplant ist, dass die Reparierbar jeweils an einem Samstag im Monat geöffnet hat. «Allenfalls öffnen wir auch an einem zweiten Samstag im Monat, wenn die Nachfrage so rege bleibt», sagt Dietrich.

Auch alte Kleider können genäht oder geflickt werden. So müssen sie nicht vorschnell entsorgt werden. PD

Zahlreiche Leute aus dem Sarganserland, dem Werdenberg und dem Liechtenstein nutzen das Angebot nämlich bereits. Sepp Dietrich sagt:

«An unserem bisherigen Rekordtag hatten wir 60 abgegebene Artikel.»

Alles können die Profis und Fachleute aber nicht reparieren.

Etwa 60 Prozent kann repariert werden. PD

Reparatur: Nicht länger als eine Stunde

«Etwa 60 Prozent der Sachen können wir flicken. Die Reparatur sollte nicht länger als eine Stunde dauern», erklärt Sepp Dietrich. Denn der Reparaturtag dauert jeweils nur von 9 Uhr bis 14 Uhr.

Abschliessend sagt Sepp Dietrich: «Wir freuen uns, am 11.September zu unserer nächsten Reparierbar wieder zahlreiche Leute und ihre Geräte in Empfang zu nehmen.»

Mehr Infos unter: www.reparierbar-sarganserland.com